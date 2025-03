LIVE Sci di fondo, 50 km femminile Mondiali 2025 in DIRETTA: tutte contro Johaug

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE della 50km di sci di fondo in tecnica libera dei Mondiali di Trondheim 2025. Si tratta di un appuntamento con la storia, mai prima d’ora le donne avevano disputato una 50km chilometri al mondiale, distanza che da sempre è stata solo maschile.

Si tratta dell’ultima gara di quella che è stata probabilmente la rassegna iridata più bella degli ultimi 20 anni per la cornice di pubblico, per lo spettacolo e per l’organizzazione. Gli sforzi di queste due settimane di gare e l’elevato chilometraggio hanno fatto sì che le fondiste al via saranno solo 35 con di fatto solo una quindicina di atlete in lotta per le medaglie. I fari saranno tutti puntati su Therese Johaug, la norvegese fino a questo momento è la vera “sconfitta di questo mondiale”: la fuoriclasse ha infatti ottenuto tre medaglie d’argento tra prove distance e staffetta, perdendo però tre ori per questione di centesimi. A contendersi la vittoria ci sarà sicuramente Ebba Anderson, colei che per ben 2 volte si è concessa il privilegio di battere proprio Johaug.

In una gara in skating non si può di certo tenere fuori dal novero delle favorite Jessie Diggins che però, per la forma mostrata in questo Mondiale, parte un gradino sotto rispetto alle atlete precedentemente citate. Il talento di Jonna Sundling è ormai definitivamente sbocciato, la forma è stratosferica e in caso di arrivo in volata la svedese diventerebbe la vera donna da battere. Con ogni probabilità la sfida per la vittoria sarà ancora una volta tra Svezia e Norvegia, con possibili inserimenti di Teresa Stadlober, Pia Fink o Krista Parmakoski. Insomma il livello è sicuramente elevate e le atlete con possibilità di andare a medaglia saranno svariate.

L’Italia schiererà solamente Maria Gismondi, l’azzurra, dopo la splendida frazione in staffetta, punterà ad un risultato tra le migliori venti, in quello che resta il suo primo Mondiale. Sulla carta Johaug e Anderson metteranno giù il piede pesante fin dal primo metro, con l’obiettivo di scremare il più possibile il gruppo, entrambe sono infatti consapevoli che in caso di arrivo in volata potrebbero perdere dalla maggior parte della atlete al via.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della 50km a tecnica libera femminile dei Mondiali di sci di fondo di Trondheim, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, metro dopo metro, emozione dopo emozione, per non perdervi davvero nulla, la gara prenderà il via alle ore 11:30!