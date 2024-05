Sport in tv oggi (mercoledì 29 maggio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Sarà una giornata ricca di sport, e ce ne sarà tanto da seguire in tv ed in streaming oggi, mercoledì 29 maggio: in programma il tennis con il Roland Garros, il volley femminile con la Nations League, il basket con la Serie A, e molto altro.

Nella quarta giornata di gare del Roland Garros 2024 di tennis scatteranno il secondo turno dei tornei di singolare, maschile e femminile, ed il primo turno dei tabelloni di doppio, maschile e femminile. Nei tornei di singolare scenderanno in campo Jannik Sinner, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego ed Elisabetta Cocciaretto.

Nei tornei di doppio giocheranno le coppie tutte italiane composte da Sara Errani e Jasmine Paolini e da Angelica Moratelli e Camilla Rosatello. In campo con compagni stranieri anche Lucia Bronzetti, Flavio Cobolli e Luciano Darderi.

Matteo Arnaldi affronterà il padrone di casa transalpino Alexandre Muller, in tabellone con una wild card. Curiosamente nel primo turno Arnaldi ha battuto un altro francese, Arthur Fils, numero 29 del seeding, mentre Muller ha sconfitto un altro azzurro, Luca Nardi. Si tratterà di una prima assoluta: non ci sono precedenti, infatti, tra i due. Il match sarà il primo alle ore 11.00, e si giocherà sul Campo 6.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Mercoledì 29 maggio

10.00 Volley femminile, Nations League: Italia-Francia – DAZN, VBTV

11.00 Tennis, Roland Garros: 2° turno singolare e 1° turno doppio (1° match dalle 11.00 Arnaldi-Muller, Sonego-Zhang, Moratelli/Rosatello-Linette/Pera, 2° match dalle 11.00 Bronzetti/Zimmermann-Hozumi/Ninomiya, 3° match dalle 11.00 Cobolli/Rodriguez-Hanfmann/Koepfer, 4° match dalle 11.00 Cocciaretto-Bucsa, Errani/Paolini-Babos/Khromacheva, Darderi/Cornea-Nys/Zielinski, 4° match dalle 12.00, non prima delle 20.15, Sinner-Gasquet) – Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HD, eurosport.it, discovery+, Sky Go, Now, DAZN

11.15 Tiro a segno, Europei: finale carabina 3 posizioni duo misto – YouTube ESCvideostream

14.00 Tiro a segno, Europei: finale pistola sportiva 25 metri femminile – YouTube ESCvideostream

18.00 Tiro a segno, Europei: finale pistola automatica 25 metri maschile – YouTube ESCvideostream

20.45 Basket, Serie A: Venezia-Virtus Bologna – DAZN, DMAX, Eurosport 2 HD, eurosport.it, discovery+

21.00 Calcio, Conference League: finale, Olympiacos-Fiorentina – TV8 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, tv8.it, Sky Go, Now, DAZN

