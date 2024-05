LIVE Sinner-Gasquet, Roland Garros 2024 in DIRETTA: l’azzurro affronta il quasi 38enne idolo locale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Jannik Sinner e Richard Gasquet, sfida valevole per il secondo turno del Roland Garros 2024. Il match di cartello della quarta giornata dello Slam parigino vede opporsi il numero 2 del mondo, Jannik Sinner, contro l’idolo locale, Richard Gasquet, prossimo alle 38 primavere.

A Parigi Sinner è tornato in campo dopo l’infortunio all’anca, che l’ha obbligato a ritirarsi, in corsa, dal torneo di Madrid e a non prendere parte al 1000 di Roma. Al rientro in attività l’azzurro ha sconfitto in tre set, 6-3, 6-3, 6-4, l’americano Christopher Eubanks numero 46 del ranking mondiale. Per l’italiano ogni incontro è fondamentale per ritrovare il proprio gioco dopo lo stop forzato, che gli ha fatto perdere il ritmo partita acquisito nei primi mesi della stagione.

Non ha bisogno di particolari presentazioni Richard Gasquet, giocatore dal talento sconfinato. Il quasi trentottenne francese è scivolato in classifica fino alla posizione numero 124, motivo per cui ha necessitato di una wild card per entrare in tabellone. Al primo turno l’ex numero 7 del mondo ha sconfitto in tre set Borna Coric (7-6, 7-6, 6-4), tornando alla vittoria in un tabellone principale di un torneo ATP dopo quasi due mesi.

Quello odierno sarà il terzo incontro diretto tra Sinner e Gasquet. Entrambi i precedenti risalgono allo scorso anno (Indian Wells ed Halle) ed entrambi hanno visto trionfare l’italiano. La sfida tra Sinner e Gasquet è in programma come quarto match a partire dalle 12.00 sul Philippe-Chatrier, ma non inizierà prima delle 20.15. L’incontro sarà visibile sui canali lineari di Eurospost ed in streaming su Discovery Plus. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Sinner-Gasquet, non prima delle 20.15, con aggiornamenti punto dopo punto. Buon divertimento!