LIVE Italia-Francia, Nations League volley femminile in DIRETTA: tornano Orro, Egonu, Sylla e De Gennaro!

Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Italia-Francia, match valido per la quinta giornata della Nations League di volley femminile 2024. L’ultimo torneo internazionale di rilievo prima delle Olimpiadi è ormai entrato nel vivo, oggi l’Italia tornerà in campo, per la prima volta in stagione, con tutte le senatrici, De Gennaro ed Egonu incluse.

Vi ricordiamo che la Nations League è un torneo particolarmente importante per la formazione di Velasco che, a differenza di molte altre big, non ha ancora ottenuto la qualificazione ai Giochi Olimpici. La situazione è comunque di estrema tranquillità, sono infatti ancora 4 i posti a disposizione ottenibili attraverso il ranking e l’Italia al momento è quarta con 343.79 punti ed è nettamente prima tra le formazioni non ancora qualificate, basti pensare che l’Olanda, prima formazione al momento esclusa, è ferma a 282,19 punti. Le azzurre vengono da una prima settimana entusiasmante: ad Antalya, nonostante l’assenza di numerose big, sono arrivati tre successi pesanti contro Germania (3-1), Bulgaria (3-0) e Turchia (3-1), risultati che, insieme alla sconfitta inaugurale contro la Polonia (0-3), relegano le ragazze di Velasco al quinto posto in classifica. Questa seconda tappa rivedrà convocate giocatrici del calibro di Paola Egonu, Alessia Orro, Marina Lubian, Sarah Farh, Miriam Sylla e Monica De Gennaro, resta solo da capire se il CT deciderà di schierare subito le big in campo dal match odierno contro la Francia o se preferirà aspettare le sfide calde con Cina e Brasile.

