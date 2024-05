LIVE Sonego-Zhang, Roland Garros 2024 in DIRETTA: l’azzurro cerca risposte nel percorso di risalita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno del Roland Garros 2024 tra Lorenzo Sonego ed il cinese Zhizhen Zhang. Secondo confronto diretto tra i due, con l’asiatico che nel 2023 si impose a sorpresa sull’erba di Eastburne. Il vincente della sfida troverà al terzo turno uno tra il tedesco Dennis Altmaier ed il greco Stefanos Tsitsipas.

Sonego, ventinovenne torinese, si presenta al secondo turno dello Slam parigino dopo aver battuto il padrone di casa Ugo Humbert al termine di un incontro in cui ha mostrato tratti del suo miglior tennis. Il piemontese viene da un periodo tribolato e povero di sorrisi, ma ha le doti ed il talento a disposizione per riemergere dalle sabbie mobili.

Dal canto suo Zhang, ventisettenne di Shanghai, arriva al match dopo aver regolato in 4 parziali l’australiano Vukic. Dopo un mese di assestamento in cui non ha trovato mai due vittorie di fila sul rosso, l’orientale si è issato fino ai quarti di finale del Masters 1000 di Roma superando in sequenza Galan, Mannarino, Shelton e Monteiro.

L’incontro di secondo turno del Roland Garros tra Lorenzo Sonego ed il cinese Zhizhen Zhang sarà il primo match dalle 11.00 sul Court 12. Sarà possibile seguire l’evento in diretta TV su Eurosport, ed in streaming su Eurosport.it, DAZN e Discovery. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto della sfida. Buon divertimento e buon tennis a tutti!