Calendario Roland Garros 2024 oggi: ordine di gioco 29 maggio, orari, tv, streaming

Oggi, mercoledì 29 maggio, nella quarta giornata di gare del Roland Garros 2024 di tennis scatteranno il secondo turno dei tornei di singolare, maschile e femminile, ed il primo turno dei tabelloni di doppio, maschile e femminile.

Nei tornei di singolare scenderanno in campo Jannik Sinner, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego ed Elisabetta Cocciaretto, mentre nei tornei di doppio giocheranno le coppie tutte italiane composte da Sara Errani e Jasmine Paolini e da Angelica Moratelli e Camilla Rosatello. In campo con compagni stranieri anche Lucia Bronzetti, Flavio Cobolli e Luciano Darderi.

La diretta tv della giornata sarà affidata a Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su eurosport.it, discovery+, Sky Go, Now e DAZN, infine per quanto riguarda la diretta live testuale, questa sarà garantita da OA Sport per gli incontri di singolare degli italiani.

CALENDARIO ROLAND GARROS 2024

Mercoledì 29 maggio

Court Philippe Chatrier

Dalle ore 12.00

S.Kenin-C.Garcia (21)

J.De Jong-C.Alcaraz (3)

I.Swiatek (1)-N.Osaka

Non prima delle 20.15

R.Gasquet-J.Sinner (2)

Court Suzanne Lenglen

Dalle 11.00

D.Altmaier-S.Tsitsipas (9)

C.Osorio-O.Jabeur (8)

A.Rublev (6)-P.Martinez

C.Gauff (3)-T.Zidansek

Court Simonne Mathieu

Dalle 11.00

H.Hurkacz-B.Nakashima

K.Siniakova (32)-C.Paquet

D.Collins (11)-O.Danilovic

C.Moutet-A.Shevchenko

Court N°14

Dalle 11.00

K.Volynets-M.Vondrousova (5)

D.Shapovalov-F.Tiafoe (25)

D.Vekic-M.Kostyuk (18)

Non prima delle 17.00

P.Kotov-S.Wawrinka

Court N°7

Dalle 11.00

B.Shelton (15)-K.Nishikori

J.Ostapenko (9)-C.Tauson

F.Marozsan-G.Dimitrov (10)

L.Samsonova (17)-A.Anisimova

Court N°6

Dalle 11.00

A.Muller-M.Arnaldi

H.Squire-F.Auger-Aliassime (21)

X.Wang-V.Tomova

C.Bucsa-E.Cocciaretto

Court N°2

Dalle 11.00

M.Linette/B.Pera-A.Moratelli/C.Rosatello

F.Cerundolo/TM.Etcheverry-A.Fils/L.Van Assche

A.Cornet/F.Ferro-A.Blinkova/A.Rus

M.Fucsovics/E.Ruusuvuori-R.Bopanna/M.Ebden (2)

Court N°3

Dalle 11.00

M.Kato/N.Kichenok (16)-D.Saville/A.Tomljanovic

E.Hozumi/M.Ninomiya-L.Bronzetti/K.Zimmermann

F.Cobolli/C.Rodriguez-Y.Hanfmann/D.Koepfer

M.Granollers/H.Zeballos (1)-A.Mannarino/F.Martin

Court N°4

Dalle 11.00

W.Koolhof/N.Mektic (7)-S.Arends/M.Middelkoop

N.Borges/A.Rinderknech-S.Gille/J.Vliegen (10)

Y.Putintseva/K.Rakhimova-A.Kalinskaya/E.Vesnina

V.Cornea/L.Darderi-H.Nys/J.Zielinski (15)

Court N°5

Dalle 11.00

L.Johnson/S.Mansouri-R.Arneodo/S.Weissborn

E.Dartron/T.Rakotomanga Rajaonah (W)-M.Andreeva/V.Zvonareva

S.Gonzalez/E.Roger-Vasselin (5)-H.Heliovaara/H.Patten

N.Barrientos/F.Cabral-G.Andreozzi/R.Hijikata

Court N°8

Dalle 11.00

L.Fernandez (31)-X.Wang

Z.Bergs-M.Marterer

D.Schuurs/L.Stefani (3)-I.Begu/N.Podoroska

P.Stearns/S.Zhang-E.Navarro/D.Shnaider

Court N°9

Dalle 11.00

J.Fett-M.Bouzkova

S.Ofner-S.Baez (20)

SW.Hsieh/E.Mertens (1)-S.Aoyama/A.Krunic

T.Droguet/G.Mpetshi Perricard (W)-G.Barrere/L.Pouille (W)

Court N°10

Dalle 11.00

C.Dolehide/D.Krawczyk (8)-V.Gracheva/E.Lechemia (W)

J.Peers/R.Safiullin-Y.Bhambri/A.Olivetti

A.Bondar/G.Minnen-U.Eikeri/I.Neel (13)

S.Errani/J.Paolini (11)-T.Babos/I.Khromacheva

Court N°11

Dalle 11.00

E.Jacquemot/H.Tan (W)-T.Mihalikova/L.Noskova

Q.Halys/N.Mahut (W)-A.Erler/L.Miedler

O.Kalashnikova/A.Sasnovich-G.Olmos/A.Panova

M.Giron/C.Lestienne-C.Eubanks/E.King

Court N°12

Dalle 11.00

L.Sonego-Z.Zhang

Y.Wang-D.Yastremska (30)

M.Arevalo/M.Pavic (9)-R.Carballes Baena/M.Navone

K.Boulter/H.Watson-HC.Chan/V.Kudermetova (12)

Court N°13

Dalle 11.00

S.Korda (27)-S.Kwon

V.Golubic-A.Potapova

T.Griekspoor/B.Stevens-M.Purcell/J.Thompson

K.Piter/AK.Schmiedlova-B.Krejcikova/L.Siegemund (4)

