Federica Brignone la più veloce nella prima prova a Beaver Creek. Bene Bassino e Pirovano, Goggia studia

Federica Brignone ha firmato il miglior tempo nella prima prova cronometrata della discesa libera di Beaver Creek, gara valida per la Coppa del Mondo di sci alpino che andrà in scena sabato 14 dicembre sulla mitica pista Birds of Prey. La fuoriclasse valdostana ha scaldato i motori sul tracciato statunitense dopo aver preso parte alle gare FIS di Copper Mountain lo scorso fine settimana e punta a essere grande protagonista nel weekend, con il chiaro intento di riscattare l’uscita di Killington e di ritornare ai livelli che a fine ottobre le permisero di imporsi nel gigante di Soelden.

L’azzurra ha fermato il cronometro su 1:34.13, facendo la differenza soprattutto nel secondo settore e distinguendosi nel quarto intermedio. La 34enne ha preceduto di 39 centesimi l’attesa svizzera Lara Gut, che ha prontamente fatto capire di essere pimpante in velocità e che ha fatto intuire di avere tutte le carte in regola per battagliare per il podio in questo appuntamento americano (oggi è stata la migliore nel primo tratto). Eccellente terzo tempo per Marta Bassino, che ha spinto in maniera propositiva e si è fermata a 40 centesimi dalla compagna di squadra, dimostrandosi molto lineare lungo il pendio e con delle buone potenzialità per fare bene in gara.

A seguire la slovena Ilka Stuhec (la Campionessa del Mondo del 2017 e del 2019 ha accusato un ritardo di 42 centesimi dalla nostra portacolori al comando), la ceca Ester Ledecka (la Campionessa Olimpica di superG a PyeongChang 2018 e grande fuoriclasse dello snowboard è quinta a 0.53) e l’austriaca Mirjam Puchner (sesta a 1.16). Buona settima piazza per Laura Pirovano (a 1.19), appena davanti alla tedesca Kira Weidle-Winkelmann (a 1.28), alla francese Laura Gauche (a 1.37) e alla norvegese Kajsa Vickhoff Lie (a 1.40).

C’era grande attesa per il ritorno in scena di Sofia Goggia dopo l’infortunio dello scorso inverno. La fuoriclasse bergamasca, Campionessa Olimpica in discesa libera a PyeongChang 2018, ha studiato le linee e ha chiuso con il 12mo tempo a 1.52 da Brignone (ha pagato parecchio dazio nel secondo settore), pronta a salire i gradini in vista della gara. Le altre italiane: Nicol Delago 22ma a 2.56, Elena Curtoni 26ma a 2.80, Nadia Delago 28ma a 2.90, Roberta Melesi 30ma a 3.13, Vicky Bernardi 34ma a 3.32, Sara Thaler 46ma a 5.08. Domani (giovedì 12 dicembre, ore 19.00) è in programma la seconda delle tre prove cronometrate.