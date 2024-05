LIVE Cocciaretto-Bucsa, Roland Garros 2024 in DIRETTA: l’azzurra vuole continuare a sognare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del match di 64esimi di finale del Roland Garros tra Elisabetta Cocciaretto e Cristina Bucsa.

Partita che rappresenta un’occasione ghiotta di 3° turno in uno Slam per Elisabetta Cocciaretto, reduce da un’impresa contro la semifinalista del 2023 di questo torneo Beatriz Haddad-Maia. Quella sulla brasiliana un’importantissima vittoria contro una top 20 della tennista anconetana, che cerca di difendere il 3° turno dell’anno passato. Se dovesse farlo, tornerebbe dentro la top 50 provvisoria, fatto che sarebbe importante per la fiducia in vista della parte di stagione meno favorevole.

La partita è a rischio rinvio per pioggia, visto che le previsioni di oggi non sono ottime su Bois de Boulogne. Ad ogni modo, c’è modo di pensare che si possa comunque concludere, laddove la pioggia conceda una finestra abbondante di riposo. Di fronte, la spagnola nata in Moldova nel 1998 è virtualmente numero 62 del ranking WTA ed ha nella terra la migliore superficie. Appare difficile capire chi possa averne di più tra le due, c’è molto equilibrio anche come migliori risultati negli Slam, con Cocciaretto che vanta due terzi turni mentre l’iberica uno solo, ottenuto quest’anno agli Australian Open.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live del match di 2° turno del Roland Garros 2024 femminile tra Elisabetta Cocciaretto e Cristina Bucsa. Si parte come 4° match dalle 11:00; prima dell’azzurra ARNALDI-Muller, Aliassime-Squire e Wang-Tomova.