LIVE Arnaldi-Muller, Roland Garros 2024 in DIRETTA: si prevede un match infuocato

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del match di 1° turno del Roland Garros tra Matteo Arnaldi e Alexandre Muller.

L’azzurro deve assolutamente arrestare la corsa di un altro francese, colui che ha arrestato la corsa (o meglio, si è arrestata da sola) di Luca Nardi al 1° turno. Dopo la grande vittoria di lunedì contro Arthur Fils, testa di serie n.29 e terzo francese in classifica mondiale, Arnaldi vuole dare continuità a un torneo che già adesso sarebbe positivo. In palio c’è il primo 3° turno della carriera al Roland Garros per entrambi, contro il vincente di Rublev-Martinez.

Il tennis del francese è fatto prevalentemente di regolarità, con un discreto servizio se consideriamo che è alto poco più di 170 cm, e con un dritto con cui è capace di tirar fuori diversi vincenti. Niente a che vedere con il tennis potente e a tutto campo del ligure, che parte decisamente favorito. E’ però in questi match che l’allievo dell’ottimo Alessandro Petrone deve dimostrare di essere maturato.

Servirà in tutti i modi evitare gli alti e bassi che, da sempre, caratterizzano il tennis del numero 43 del mondo virtuale. Arnaldi nella passata stagione aveva vinto il ricco challenger tedesco di Helibronn che gli portò in dote 125 punti, che scarta questa settimana insieme ai 45 del 2° turno ottenuto qui a Parigi del 2023. In caso di vittoria, tamponerebbe ulteriormente la cambiale, riportandosi in 41ª posizione virtuale del ranking ATP.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live del match di 1° turno del Roland Garros tra Matteo Arnaldi e Alexandre Muller. Si parte alle 11!