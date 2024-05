LIVE Venezia-Virtus Bologna, Serie A basket 2024 in DIRETTA: gara-3 già decisiva per la semifinale?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il programma del match

Buongiorno a tutti, amiche ed amici di OA Sport! vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Reyer Venezia-Virtus Bologna, gara-3 della semifinale scudetto della Serie A di basket 2024!

Le V-nere si presentano alla sfida odierna con il primo match-point a disposizione dopo aver rispettato il fattore campo nelle due gare disputate tra le mura amiche della Segafredo Arena, con la possibilità quindi di centrare la quarta finale scudetto consecutiva. Coach Luca Banchi punterà ancora sui punti pesanti di Marco Belinelli capace di accendersi in qualsiasi momento della partita, ben supportato da Tornike Shengelia e dalle fiammate di Isaia Cordinier.

La Reyer Venezia si trova invece con le spalle al muro: i lagunari devono vincere per cercare di allungare la serie almeno a gara-4, cercando poi un successo che riporterebbe la contesa in Emilia per la decisiva gara-5. Marco Spissu in cabina di regia e Rayjon Tucker nel pitturato proveranno a trascinare i compagni, con il pubblico di fede oro-granata che proverà a spingere gli uomini di coach Spahija dall’inizio del match fino alla sirena finale per cercare di non interrompere la serie semifinale ed allungarla almeno a gara-4.

Palla a due che verrà alzata al Taliercio di Mestre (Venezia) alle ore 20:45, con la diretta TV disponibile in chiaro per tutti su DMAX (canale 52 del Digitale Terrestre) e per gli abbonati su Eurosport 1 HD – diretta streaming affidata, invece, a Discovery+, Eurosport.it, SkyGO, Now TV e DAZN. Buon divertimento a tutti, con la diretta Live di OA Sport!