Sport in tv oggi (domenica 19 maggio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, domenica 19 maggio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sulla quindicesima tappa del Giro d’Italia. La Corsa Rosa affronterà probabilmente la tappa più complicata dell’intero programma. I corridori, infatti, dovranno disimpegnarsi tra Mortirolo e Mottolino e vedremo cosa accadrà e chi avrà le gambe per attaccare. Terranno banco poi i Mondiali di judo di Abu Dhabi con Susy Scutto e Odette Giuffrida a caccia delle medaglie, mentre Andrea Carlino e Angelo Pantano cercheranno di fare più strada possibile per acquisire punti per la qualificazione olimpica.

Da non dimenticare gli Europei di canoa slalom dove gli azzurri vorranno stupire. Sarà anche il giorno del GP di Imola di F1 e la Ferrari, nella gara di casa, vorrà regalare qualcosa di speciale al pubblico.Rimanendo sempre in territorio italiano, calerà il sipario sull’edizione 2024 del torneo del Foro italico di tennis. Jasmine Paolini e Sara Errani disputeranno la Finale del doppio femminile e vorranno emozionare il pubblico.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, domenica 19 maggio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Domenica 19 maggio

08.30 Tiro a volo, Europei 2024: qualificazioni trap a squadre miste junior/senior – Nessuna copertura tv/streaming

09.00 Judo, Mondiali 2024: prima giornata (fase eliminatoria) – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+ e su Judo Tv.

09.00 Canottaggio, Preolimpico 2024: batterie e preliminary race – Diretta streaming su worldrowing.com.

10.00 Canoa slalom, Europei 2024: qualificazioni canadese femminile e maschile – Diretta streaming sul canale YouTube Canoe Europe.

10.40 Ciclismo, Giro d’Italia 2024: quindicesima tappa – Diretta tv su Rai Sport HD dalle 10.40 alle 14.00, poi Rai 2 HD; Eurosport1 HD dalle 10.15; in streaming su RaiPlay dalle 12.35, Eurosport.it, Discovery Plus, Sky Go, NOW e DAZN dalle 10.15.

11.25 Mountain Bike, World Series 2024: discesa junior uomini/donne – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

12.00 Tennis, Challenger Torino 2024: Finale – Diretta tv su SuperTennis; in streaming su supertennis.tv, SuperTennix.

(Musetti vs Passaro inizio dalle 12.00)

12.00 Mountain Bike, World Series 2024: discesa elite uomini/donne – Diretta tv su Eurosport2 HD; in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

12.00 Tennis, ATP Roma 2024: Finale doppio maschile – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

12.30 Canoa slalom, Europei 2024: Finali canadese femminile e maschile – Diretta streaming su Eurovision Sport.

12.30 Calcio, Serie A: Sassuolo vs Cagliari – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

12.30 Calcio femminile, Serie A: Pomigliano vs Napoli – Diretta streaming su DAZN.

13.15 MX2, GP Francia 2024: gara-1 – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

13.30 Tennis, WTA Roma 2024: Finale doppio femminile – Diretta tv su Rai 2 HD, su Sky Sport Tennis (203); in streaming su RaiPlay, SkyGo, NOW.

(Errani/Paolini vs Gauff/Routliffe)

14.15 MXGP, GP Francia 2024: gara-1 – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

14.30 Ciclismo, Vuelta a Burgos: quarta tappa – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

14.30 Calcio femminile, Serie A: Roma vs Fiorentina – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay e su DAZN.

15.00 Calcio, Serie A: Monza vs Frosinone – Diretta streaming su DAZN.

15.00 Calcio, Serie A: Udinese vs Empoli – Diretta streaming su DAZN.

15.00 Canottaggio, Preolimpico 2024: ripescaggi – Diretta streaming su worldrowing.com.

15.00 F1, GP Imola 2024: gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213), TV8; in streaming su SkyGo, NOW e su TV8.it.

15.00 Tiro a volo, Europei 2024: Finale trap a squadre miste junior – Diretta streaming su esc-shooting.livetodayall.com.

15.00 Volley femminile, VNL 2024: Brasile vs Serbia – Diretta streaming su DAZN.

15.30 Ciclismo, Quattro Giorni di Dunkerque: sesta tappa – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

15.30 Ciclismo, Antwerp Port Epic – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

15.30 Canoa slalom, Europei 2024: Finali a squadre canadese femminile e maschile – Diretta streaming su Eurovision Sport.

16.00 Judo, Mondiali 2024: prima giornata (Final Block) – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW, RaiPlay e su Judo Tv.

16.10 MX2, GP Francia 2024: gara-2 – Diretta tv Eurosport2 HD; in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

16.40 Tiro a volo, Europei 2024: Finale trap a squadre miste senior – Diretta streaming su esc-shooting.livetodayall.com.

17.00 Tennis, ATP Roma 2024: Finale maschile – Diretta tv Rai 2 HD, Sky Sport Tennis (203); in streaming su RaiPlay, SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

17.10 MXGP, GP Francia 2024: gara-2 – Diretta tv Eurosport2 HD; in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

17.15 Basket 3×3, Preolimpico 2024: Italia vs Canada – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+, YouTube FIBA 3×3.

17.00 Calcio, Premier League: Manchester City vs West Ham – Diretta tv su Sky Sport Max (205), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.

17.45 Calcio, Serie C: Cesena vs Juve Stabia – Diretta tv su Sky Sport 251; in streaming su SkyGo, NOW.

18.00 Basket, Serie A: Trento vs Olimpia Milano – Diretta streaming su Eurosport1 HD; in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

18.00 Calcio, Serie A: Inter vs Lazio – Diretta streaming su DAZN.

18.00 Calcio, Serie C: Novara vs Fiorenzuola – Diretta tv su Sky Sport 254; in streaming su SkyGo, NOW.

18.00 Calcio, Serie C: Vis Pesaro vs Recanatese – Diretta tv su Sky Sport 255; in streaming su SkyGo, NOW.

19.00 Calcio, laLiga: Athletic Bilbao vs Siviglia – Diretta streaming su DAZN.

19.00 Calcio, laLiga: Atletico Madrid vs Osasuna – Diretta streaming su DAZN.

19.00 Calcio, laLiga: Barcellona vs Rayo – Diretta streaming su DAZN.

19.00 Calcio, laLiga: Maiorca vs Almeria – Diretta streaming su DAZN.

19.00 Calcio, laLiga: Valencia vs Girona – Diretta streaming su DAZN.

19.00 Calcio, laLiga: Villareal vs Real Madrid – Diretta streaming su DAZN.

19.00 Basket 3×3, Preolimpico 2024: quarta giornata – Diretta tv su Eurosport2 HD; in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

19.00 Atletica, Diamond League 2024 a Marrakech – Diretta tv dalle 20.00 su RaiSportHD, Sky Sport Arena (204); in streaming su RaiPlay, SkyGo, NOW.

20.30 Calcio, Serie C: Potenza vs Monterosi Tuscia – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 251; in streaming su SkyGo, NOW.

20.30 Calcio, Ligue1: Lille vs Nizza – Diretta tv su Sky Sport 253; in streaming su SkyGo, NOW.

20.45 Calcio, Serie A: Roma vs Genoa – Diretta streaming su DAZN.