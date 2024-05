LIVE Atletica, Diamond League Rabat 2024 in DIRETTA: tanti azzurri in gara in Marocco

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale del meeting di Rabat/Marrakech, quarta tappa della Diamond League 2024. Il principale circuito internazionale di atletica leggera fa tappa in Marocco dopo le prime tre gare in Asia tra Cina e Qatar.

Sarà una serata piena di azzurro quella che si svilupperà dalle 18.00, al maschile ci sarà Osama Zoghlami, al via nei 3000 siepi che chiuderanno il programma, mentre Andy Diaz è stato costretto ad un forfait dell’ultim’ora nel triplo per un problema muscolare. Al femminile presenti invece Roberta Bruni ed Elisa Molinarolo nell’asta, Nadia Battocletti nei 5000, Dalia Kaddari sui 200 ed Eloisa Coiro negli 800.

Non mancheranno poi le consuete stelle internazionali, specie nella velocità dove sono in programma due gare interessanti sia al femminile con i 200 metri (al via la giamaicana Shericka Jackson e la svizzera Mujinga Kambundji) che al maschile con i 100 che vedranno fronteggiarsi l’affermato canadese Andrè De Grasse e il giovane promettente giamaicano Rohan Watson. Al via nei 3000 siepi anche Soufiane El Bakkali, idolo di casa.

