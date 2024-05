LIVE Motocross, GP Francia MXGP 2024 in DIRETTA: prosegue il duello tra Herlings e Prado

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della Motocross MXGP, GP Francia 2024, sfida tra Herlings, Gajser, Febvre e Prado.

La gara si svolge in Francia, a Saint Jean d’Angely, su un terreno compatto reso fangoso dalla pioggia intensa. Prado, fresco di vittoria nel GP di Spagna della scorsa settimana, parte bene e si posiziona subito al secondo posto dietro Febvre. Mantiene la posizione per alcuni giri, ma commette errori che permettono a Gajser e Seewer di superarlo, relegandolo al quarto posto. Kevin Horgmo chiude la top five.

La qualifica viene vinta dal pilota di casa Romain Febvre. Diverse cadute in partenza coinvolgono, tra gli altri, Herlings e Gajser, con l’olandese che non riesce ad andare oltre la decima posizione.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della diretta di Motocross MXGP, GP della Francia 2024: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Inizio di gara 1 alle 14.15 mentre la gara sarà alle 17.10. Buon divertimento!