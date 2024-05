LIVE Canoa slalom, Europei 2024 in DIRETTA: azzurri per stupire nella canadese

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della quarta ed ultima giornata degli Europei 2024 di canoa slalom in corso a Tacen (Slovenia). Dopo aver assistito alle emozioni nel kayak con il successo straordinario di Giovanni De Gennaro, quest’oggi andranno in scena le prove maschili e femminili della canadese, individuali e a squadre, eventi che metteranno la parola fine sulla 25ma edizione della manifestazione continentale.

Percorso per arrivare in finale che prevederà una sola heat, contrariamente al canonico doppio impegno tra qualificazione e semifinale. Le donne saranno le prime a prendere il via: tra le ragazze l’Italia punta soprattutto su Marta Bertoncelli. La ferrarese, presente alle ultime Olimpiadi di Tokyo, cercherà di ottenere un risultato di prestigio per avvicinarsi il più possibile alla zona medaglia. Saranno al via anche Elena Borghi ed Elena Micozzi.

Lo stesso programma di gara è previsto anche per gli uomini. Anche in campo maschile, l’Italia sarà al via con tre atleti. La punta di diamante è rappresentata da Raffaello Ivaldi: il nativo di Cazzago ha chiuso con il botto il 2023, vincendo le ultime due prove di Coppa del Mondo e strappando il podio nella generale. Ivaldi andrà alla caccia del podio, mentre gli altri due azzurri, Paolo Ceccon e Roberto Colazingari, proveranno a strappare un posto tra i migliori dodici.

Le qualificazioni alle finali scatteranno a partire dalle 10.00, mentre le finali avranno luogo dalle 12.35.