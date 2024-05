LIVE Judo, Mondiali 2024 in DIRETTA: subito Assunta Scutto. Carlino e Pantano per le ultime chance olimpiche

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata dei Campionati Mondiali 2024 di judo, che si disputano ad Abu Dhabi dal 19 al 24 maggio. La rassegna iridata rappresenta l’evento importante, con in palio le medaglie e punti pesanti in ottica ranking di qualificazione olimpica per i Giochi di Parigi 2024. In scena oggi i tornei delle categorie -48 kg, -52 kg donne, -60 kg uomini

La Nazionale italiana ha a disposizione 18 atleti in gara nelle prove individuali: Assunta Scutto (-48 kg), Odette Giuffrida (-52 kg), Veronica Toniolo (-57 kg), Angelo Pantano e Andrea Carlino (-60 kg), Savita Russo e Flavia Favorini (-63 kg), Elios Manzi e Matteo Piras (-66 kg), Irene Pedrotti e Kim Polling (-70 kg), Giovanni Esposito e Manuel Parlati (-73 kg), Alice Bellandi (-78 kg), Asya Tavano (+78 kg), Antonio Esposito (-81 kg), Christian Parlati (-90 kg) e Gennaro Pirelli (-100 kg). A loro si aggiungeranno altri quattro azzurri convocati per la gara a squadre: Thauany David Capanni Dias (-57 kg), Manuel Lombardo (-73 kg), Lorenzo Rigano (-90 kg) e Nicholas Mungai (+90 kg). Allo stato attuale delle cose, l’Italia sarebbe virtualmente qualificata alle Olimpiadi in 11 categorie di peso individuali e di conseguenza anche per la prova a squadre mista. I nomi sono quelli di Assunta Scutto nei 48 kg, Odette Giuffrida nei 52 kg, Veronica Toniolo nei 57 kg, Alice Bellandi nei 78 kg, Asya Tavano nei +78 kg, Manuel Lombardo nei -73 kg, Antonio Esposito nei -81 kg, Christian Parlati nei 90 kg e Gennaro Pirelli nei 100 kg.

Assunta Scutto dovrà guardarsi dal’incrocio negli ottavi di finale nei -48 kg con la belga Lois Petis, prima di sfidare la cinese Zongying Guo. Avversarie da temere per il titolo ovviamente la giapponese Wakana Koga, la kazaka Abiba Abuzhakynova e la mongola Baasankhuu Bavuudorj. Odette Giuffrida, in qualità di testa di serie nei -52 kg, inizierà dal secondo turno, affrontando la vincente del confronto tra la spagnola Lopez Sheriff e la cinese Liu. Negli ottavi l’ostacolo è rappresentato dalla uzbeka Kadamboeva. Rivali per il titolo l’ungherese Reka Pupp e la francese Amandine Bouchard.

Nei -60 kg uomini, Angelo Pantano e Andrea Carlino non avranno un cammino semplice. Carlino se la vedrà al primo turno contro l’olandese Emiel Jaring e, in caso di vittoria, affronterà il francese Romain Valadier Picard. Pantano, invece, inizierà direttamente dal secondo turno e sfiderà il vincente del match tra il giapponese Taiki Nakamura e l’uzbeko Dilshodbek Baratov.

La fase eliminatoria inizierà alle 9.00, il final block prenderà il via alle 16.00.