LIVE Giro d’Italia 2024, tappa di oggi in DIRETTA: tra Mortirolo e Mottolino si fa la storia

Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della quindicesima tappa del Giro d’Italia 2024. La frazione regina, quella che tutti hanno fissato con il cerchiolino rosso è finalmente arrivata. Giornata lunghissima e pesantissima che arriva dopo una cronometro assai esigente, Mortirolo e Mottolino piatti forti per una tappa che si annuncia già indimenticabile.

Saranno 222 i chilometri tra Manerba del Garda a Livigno con 5400 metri di dislivello, la fatica si può sentire anche solo a leggerlo. Dopo i primi 30 chilometri di giornata ecco il primo di cinque GPM di giornata, il Lodrino (terza categoria, 7.3 chilometri al 4,5%). Discesa e subito si risale verso il Colle San Zeno di seconda categoria: 13,9 chilometri al 6,6% e pendenza massima del 14%. Da lì in poi un lunghissimo tratto di falsopiano per andare verso il gran finale che prevede il Passo del Mortirolo: si va su da Zoldo dal versante più semplice, sono 12,6 chilometri solo al 7.6% e massima del 16%. Discesa verso Grosio e poi il lungo Passo di Foscagno, con 15 km al 6,4%. Breve discesa e lo strappo finale verso Mottolino: 4,7% durissimi al 7,7% e la massima del 19%.

Lo ha detto ieri Tadej Pogacar: “Sul finale mi sono gestito, abbiamo un piano per la tappa, servirà grandissima concentrazione“. La Maglia Rosa vuole assolutamente vincere la tappa che si annuncia più iconica del Giro, e con la sua UAE Team Emirates è pronto a regalare grandissimo spettacolo. Sarebbe storico un suo attacco sul Mortirolo, ma più realisticamente aspetterà gli ultimi due chilometri terribili per seminare gli avversari, visto il vantaggio in classifica e il bisogno di risparmiare energie anche per il Tour. Dopo aver fatto 30 km a tutta nella crono di ieri sarà assolutamente interessante vedere come rispondono le gambe di coloro che sono in lotta per i rimanenti due gradini del podio, in una battaglia che promette scintille. In prima fila Daniel Martinez (Bora-Hansgrohe), Ben O’Connor (Decathlon Ag2R La Mondiale) e Geraint Thomas (Ineos-Grenadiers), ma fino ad ora chi ha mostrato forse la miglior gamba in salita è Antonio Tiberi (Bahrain-Victorious), positivo anche ieri e che nei giorni passati ha dichiarato di sognare addirittura la vittoria in questa frazione.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE dell'ottava tappa del Giro d'Italia 2024, sono 222 i chilometri da percorrere per la carovana quest'oggi dalla partenza di Manerba del Garda all'arrivo a Livigno. La frazione più dura dell'edizione n.107 della Corsa Rosa, quella più attesa. Tadej Pogacar vorrà sicuramente timbrare nella giornata più iconica, ma la battaglia si annuncia totale. Partenza fissata alle 10.10, buon divertimento e buon ciclismo a tutti!