LIVE F1, GP Imola 2024 in DIRETTA: la Ferrari va alla caccia del podio

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Gran Premio di Imola, settima tappa del Mondiale 2024 di Formula 1. All’autodromo Enzo e Dino Ferrari si accendono i motori per una gara che si preannuncia spettacolare, con diversi piloti racchiusi in pochi secondi.

Dalla prima posizione scatterà il solito Max Verstappen, che ieri ha dato l’ennesima dimostrazione del suo talento. L’olandese è stato autore di un qualifica da fuoriclasse, in cui ha fatto la differenza con il proprio compagno di scuderia, undicesimo, e con i rivali per la pole.

Accanto al campione del mondo scatterà Oscar Piastri, il quale ha chiuso le qualifiche a meno di un decimo di distanza. Nelle prove libere l’australiano ha dimostrato un ottimo passo nella simulazione gara, mostrando i progressi della Mclaren già visti a Miami. Alle sue spalle partirà Lando Norris, vincitore in Florida nell’ultima gara disputata.

Gara in rimonta per la Ferrari, che dopo un brillante venerdì è stata ridimensionata nelle qualifiche. Nonostante il grande pacchetto di aggiornamenti portato in questa gara la scuderia di Maranello non è andata oltre al quarto posto ottenuto con Charles Leclerc e al quinto con Carlos Sainz. I due ferraristi proveranno a replicare l’ottimo passo gara messo in mostra nelle libere per tentare di agguantare quantomeno il podio.

Il semaforo verde del Gran Premio d'Imola 2024 scatterà alle 15.00.