LIVE Errani/Paolini-Gauff/Routliffe, WTA Roma 2024 in DIRETTA: le azzurre sognano il trofeo di doppio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della finale di doppio del WTA 1000 di Roma tra Errani/Paolini e Gauff/Routliffe.

Nella giornata conclusiva degli Internazionali d’Italia 2024, l’Italia ha ancora una coppia impegnata nell’ultimo atto. Si tratta delle numero 6 della race Sara Errani (campionessa nel 2012 in coppia con Roberta Vinci) e Jasmine Paolini. Le azzurre hanno bisogno di alzare il trofeo per guadagnare terreno prezioso in chiave corsa alle Finals, visto che si gioca sulla superficie preferita delle nostre portacolori. Vincendo, le azzurre sopravanzerebbero proprio l’australiana Routliffe e la canadese Dabrowski issandosi al 5° posto.

Di fronte, una coppia inedita composta dalla numero 3 del mondo insieme a una specialista australiana. I colpi potenti e il servizio dell’americana rappresenteranno un ostacolo nel match di Errani/Paolini, ricordando che, abitualmente Coco Gauff fa coppia con Jessica Pegula (qui assente). Quest’ultima con cui farà coppia alle Olimpiadi di Parigi 2024. Insomma, ci si aspetta lotta con il pubblico che potrà dare una grossa mano alla coppia del Bel Paese.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live della finale di doppio femminile del WTA 1000 di Roma tra Errani/Paolini e Gauff/Routliffe. Si parte dopo la finale di doppio, dalle 12. Non prima però delle 13:30.