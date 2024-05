Manila Esposito impartisce lezioni di ginnastica: terzo oro agli Europei! Riscritta la storia d’Italia, Andreoli bronzo

Manila Esposito continua a strabiliare e si erge sempre più a Reginetta indiscussa e intoccabile degli Europei 2024 di ginnastica artistica. La fuoriclasse campana ha trionfato al corpo libero e ha così firmato un’antologica tripletta dopo l’apoteosi di due giorni fa nel concorso generale individuale e quella ottenuta a inizio pomeriggio alla trave.

Un’italiana non aveva mai conquistato tre titoli continentali nella stessa rassegna, neanche Vanessa Ferrari si era spinta a tanto nel 2007 (la bresciana trionfò nell’all-around e al quadrato). La 17enne di Torre Annunziata, cresciuta a Civitavecchia sotto la guida di Camilla Ugolini e da un paio di anni trasferitasi alla Brixia, è cresciuta in maniera esponenziale nelle ultime due stagioni e oggi ha fatto la differenza anche al corpo libero, dove in passato si è sempre distinta in maniera positiva.

Manila Esposito è stata premiata con il rilevante punteggio di 13.833 (5.7 il D Score, 8.133 per l’esecuzione): stupendo doppio teso, bellissimo doppio giro illusion, due e mezzo teso avanti, doppio carpio finale e festa di fronte al pubblico che ha gremito la Fiera di Rimini. L’azzurra ha fatto risuonare nuovamente l’Inno di Mameli in casa e l’Italia chiude la giornata riservata alle finali di specialità con addirittura tre ori (va ricordato anche il sigillo di Alice D’Amato alle parallele asimmetriche). La nostra portacolori proverà a confermarsi su questi livelli di assoluto spessore anche alle Olimpiadi di Parigi 2024, ormai lontane meno di tre mesi.

Manila Esposito ha vinto il duello con la rumena Sabrina Maneca-Voinea (13.700, 5.9 la nota di partenza), proprio come era riuscita a fare poco prima sui 10 cm. Non finisce qui per il Bel Paese, perché arriva anche il bronzo di Angela Andreoli: la 17enne bresciana ha offerto una prova di ottima acrobatica (5.9 per le difficoltà) e ha chiuso con un totale di 13.666, replicando il risultato che aveva ottenuto due anni fa alla sua prima stagione tra le seniores e ribadendo di essere in ottima forma fisica (terza sul giro completo, ma ha dovuto cedere il bronzo per la regola dei passaporti), in piena lizza per la convocazione ai Giochi.

Angela Andreoli ha prevalso per 33 millesimi nei confronti della quotata britannica Alice Kinsella (13.633, 5.6), seconda dodici mesi fa e oggi quarta. Staccate la francese Morgane Osyssek-Reimer (13.300) e la spagnola Alba Petisco (13.233). Domani pomeriggio andrà in scena la finale della gara a squadre: l’Italia partirà con tutti i favori del pronostico, inseguendo il quinto oro di questi trionfali Europei.