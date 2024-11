Ginnastica, il Grand Prix regala spettacolo a Genova: vince il Team Ferrari, applausi per tutti gli azzurri

In un gremito Palasport di Genova è andato in scena il Grand Prix della Ginnastica, la tradizionale festa di fine anno dedicato a tutte le stelle italiane della Polvere di Magnesio. Grande spettacolo con le esibizioni d’apertura, tra cui quelle offerte da Alice D’Amato e Manila Esposito sulla trave (rispettivamente oro e bronzo su questo attrezzo alle Olimpiadi di Parigi 2024), con le compagne di squadra Elisa Iorio, Giorgia Villa, Asia D’Amato e Martina Maggio in pedana, e quella delle Farfalle della ritmica.

Formula poi inedita per allietare il pubblico: due squadre, capitanate da Vanessa Ferrari (la quale ha annunciato da qualche settimana il proprio ritiro) e Alessia Maurelli (capitana delle Farfalle, due volte bronzo ai Giochi), si sono fronteggiate a viso aperto con sfide di aerobica, artistica, ritmica. Il confronto è stato vinto dal Team Ferrari con il 52% di presenze (mix della valutazione dei giudici e delle votazioni del pubblico presente tramite Instagram), meritandosi un contributo di 10.000 euro che è stato consegnato alla Fondazione GaslinInsieme per l’acquisto di strumentazioni per la sala operatoria di cardiochirurgia.

La squadra vincitrice era composta da: Colnago-Marras (mix pair di aerobica), Machieraldo-Scarabattolo-Lisco (trio di acrobatica), Yumin Abbadini (cavallo), Sofia Raffaeli (cerchio e clavette), Emma Fioravanti (trave), Nacci-Sebastio-Cutini (trio di aerobica), Ginnastica Petrarca (GpT), Mario Macchiati (parallele pari), Giulia Perotti (parallele asimmetriche), Petroccione-Ludena (coppia di acrobatica), Lorenzo Bonicelli (sbarra), Viola Sella (palla e nastro), Benedetta Gava (trave).