Manila Esposito: “Oro al corpo libero come Vanessa Ferrari: fa paura. Tre medaglie impensabili”

Manila Esposito sta giganteggiando agli Europei 2024 di ginnastica artistica. La 17enne campana ha conquistato due medaglie d’oro nelle finali di specialità odierne, imponendosi alla trave e al corpo libero di fronte al pubblico della Fiera di Rimini, dopo che giovedì sera aveva fatto saltare il banco nell’all-around. Tre titoli nella stessa rassegna continentale non erano mai state vinti da un’italiana in passato: un primato che chiarisce la portata dell’impresa firmata dalla poliziotta in terra romagnola.

Manila Esposito ha manifestato tutta la propria soddisfazione attraverso i canali federali: “Non mi aspettavo per niente di riuscire a prendere tre medaglie, d’oro soprattutto. Ho dato il massimo in tutte le gare e sono riuscita comunque a salire sul podio. Quando riesco a eseguire gli esercizi come voglio acquisisco un po’ più di sicurezza, di volta in volta sempre di più, quindi queste medaglie mi aiuteranno a prendere ancora più sicurezza in me stessa. Sono molto felice perché questo significa che sto lavorando bene e sono riuscita a migliorare ancora di più, quindi spero di continuare così”.

L’azzurra ha poi proseguito: “Che cosa c’è stato in più rispetto ad Antalya alla trave? Un po’ più di esperienza, non era la mia prima finale quindi ho cercato di gestire meglio le emozioni. Al corpo libero invece ho vinto l’oro come Vanessa Ferrari, un paragone che fa un po’ paura, cercare di seguire le sue orme è un’emozione, per me è un idolo. La coreografia e la musica l’ha scelta Rodica Demetrescu. Era l’ultimo attrezzo oggi, ho cercato di raggruppare tutte le forze per dare il massimo”.

In conclusione una dedica, che viene rivolta sempre alla famiglia come aveva già fatto dopo la conquista del titolo nel concorso generale individuale un paio di giorni fa: “Queste altre medaglie a chi le dedico? Sempre alla mia famiglia e ai miei nonni, Maria e Alfonso e Grazia e Raffaele. La mia allenatrice Camilla Ugolini penso non potesse essere più felice di così”.

Al corpo libero è arrivato anche il bronzo di Angela Andreoli: “Che sapore ha un bronzo in casa? È un’emozione fortissima, perché è il mio secondo bronzo europeo a corpo libero, quindi sono veramente felice. In casa poi si è sentito molto di più, c’era tanto calore del pubblico, e questo ha aiutato noi, ma anche tutti gli altri, quindi sono molto felice. Manila Esposito è fantastica, io l’ho sempre detto e continuerò a dirlo, anche come persona mi ha sempre aiutato e supportata in tutto, anche in palestra, quindi è una persona fantastica e si merita tutto questo. Domani c’è la finale per team, saremo una squadra unita, quindi speriamo vada tutto liscio, come sappiamo fare noi, e puntiamo in alto. Se alla vigilia immaginavamo di vincere tutte queste medaglie? Personalmente no, l’idea era quella, siamo venute qua per questo, quindi ce l’abbiamo fatta, meglio così”.