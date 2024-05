Alice D’Amato: “L’oro è per Asia: il bello delle medaglie, il dispiacere dell’infortunio. Rimasta ai vertici”

Alice D’Amato ha conquistato la medaglia d’oro alle parallele asimmetriche, confermandosi Campionessa d’Europa sugli staggi dopo il sigillo firmato dodici mesi fa ad Antalya. L’azzurra ha fatto risuonare l’Inno di Mameli alla Fiera di Rimini, dopo che giovedì sera si era messa al collo l’argento nel concorso generale individuale. Un trionfo nitido ottenuto con un ottimo esercizio (14.600), ricacciando indietro le lacrime per l’infortunio occorso alla gemella Asia un paio di giorni fa.

Alice D’Amato ha espresso tutta la propria soddisfazione attraverso i canali federali: “Sono salita sulle parallele, non ho fatto il collegamento, però ho cercato di portare a casa l’esercizio migliore, fatto bene, e sono davvero contenta. Ho riconfermato la medaglia d’oro sugli staggi e al momento non riesco a realizzare ancora però sono davvero emozionata, perché quando si è ai vertici bisogna saper dimostrare di essere sempre lì ed è la cosa più difficile, io ci sono riuscita e sono davvero contenta”.

La 21enne genovese ha poi proseguito: “Voglio dedicare questa medaglia d’oro a mia sorella Asia perché ci avevamo promesse di riuscire a rivincerla, quindi questa medaglia va a lei. Europeo in casa, tantissima gente, un pubblico caloroso: di questa esperienza mi rimane il bello delle medaglie, però anche il dispiacere dell’infortunio di Asia, che per me è una delle cose più importanti. Domani c’è una finale di squadra e incrociamo le dita, non voglio dire niente”.

Splendida doppietta con Elisa Iorio: “Prima di salire ammetto che un po’ di agitazione c’era, ma era quell’ansia da gara, quindi si trasforma nell’adrenalina giusta per dare il meglio di me. L’esercizio sono riuscita a farlo tutto collegato e non posso essere più contenta di così: c’è sicuramente ancora tanto da lavorare e da pulire, però sono molto contenta. Questa medaglia la vorrei dedicare in primis al mio ragazzo Yumin Abbadini, ai miei genitori e a tutta la mia famiglia”.

La 21enne emiliana ha poi concluso: “Dopo la finale a Kitakyushu speravo di potermi giocare un’altra finale, finalmente ci sono riuscita dopo tanti anni di sacrifici e soprattutto dopo tanti infortuni. L’infortunio di Asia? C’è molto rammarico perché non è bello perdere una compagna, soprattutto sorella: le voglio augurare un grandissimo in bocca al lupo e spero che possa tornare il prima possibile a gareggiare con noi. Volevo anche ringraziare tantissimo la famiglia delle Fiamme Oro perché è anche grazie a loro se tutto questo è successo”.

