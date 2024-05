Ginnastica artistica, l’Italia vince tre ori di specialità agli Europei! Esposito e Alice D’Amato show, Andreoli e Iorio sul podio

Alla Fiera di Rimini sono andate in scena le Finali di Specialità degli Europei 2024 di ginnastica artistica femminile. Sono stati assegnati i quattro titoli e le dodici medaglie sui singoli attrezzi, al termine di una giornata altamente spettacolare e che si è rivelata molto soddisfacente per l’Italia.

Alice D’Amato si è infatti confermata Campionessa d’Europa alle parallele asimmetriche dopo il sigillo di dodici mesi fa ad Antalya, salendo sul podio continentale per la quarta volta in carriera. La 21enne si è messa al collo la medaglia d’oro con il punteggio di 14.600, firmando una splendida doppietta con Elisa Iorio (14.366), al suo primo alloro in carriera a livello continentale. Bronzo al collo della britannica Georgia-Mae Fenton (13.900).

Manila Esposito ha eseguito un esercizio da sballo alla trave, è stata premiata con un eccezionale 14.400 (6.1 il D Score) e ha fatto scacco matto, laureandosi Campionessa d’Europa dopo il sigillo di due giorni fa nel concorso generale individuale. La campana è diventata la prima italiana a imporsi sui 10 cm nella storia della rassegna continentale migliorando l’argento di dodici mesi fa. La 17enne ha avuto la meglio nel duello con la rumena Sabrina Maneca-Voinea, inchinatasi con 14.166 nonostante un enorme D Score pari a 6.5. Alice D’Amato quinta con 13.266, la francese Marine Boyer ha completato il podio (14.033).

Manila Esposito ha poi firmato un antologico bis al corpo libero, diventando la prima italiana a conquistare tre ori nella stessa edizione degli Europei. La campana ha eseguito uno splendido esercizio ed è stata premiata con un rilevante 13.833, riuscendo così a regolare ancora una volta la rumena Sabrina Maneca-Voinea (13.700). Splendido bronzo per Angela Andreoli (13.666), che replica il terzo posto di due anni fa.

Al volteggio non c’erano italiane in gara (nessuna ha eseguito i due salti in qualifica) e la francese Coline Devillard ha conquistato il terzo titolo europeo in carriera dopo quelli del 2017 e del 2023. La transalpina si è imposta con la media di 13.866, precedendo la bulgara Valentina Georgieva (13.799) e la connazionale Ming van Eijken (13.699).

FINALI DI SPECIALITA EUROPEI GINNASTICA ARTISTICA

VOLTEGGIO

1. Coline Devillard (Francia) 13.866

2. Valentina Georgieva (Bulgaria) 13.799

3. Ming van Eijken (Francia) 13.699

PARALLELE ASIMMETRICHE

1. Alice D’Amato (Italia) 14.600

2. Elisa Iorio (Italia) 14.366

3. Georgia-Mae Fenton (Gran Bretagna) 13.900

TRAVE

1. Manila Esposito (Italia) 14.400

2. Sabrina Maneca-Voinea (Romania) 14.166

3. Marine Boyer (Francia) 14.033

5. Alice D’Amato (Italia) 13.266

CORPO LIBERO

1. Manila Esposito (Italia) 13.833

2. Sabrina Maneca-Voinea (Romania) 13.700

3. Angela Andreoli (Italia) 13.666