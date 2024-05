Ginnastica artistica, Alice D’Amato si conferma Campionessa d’Europa alle parallele! Mitica doppietta con Iorio

Alice D’Amato si è confermata Campionessa d’Europa alle parallele asimmetriche, confezionando un meraviglioso esercizio di fronte al proprio pubblico della Fiera di Rimini. La fuoriclasse genovese ha strabiliato sugli staggi, impressionando per la serie di collegamenti e per la qualità dell’esecuzione. La 21enne è stata impeccabile sugli Stalder e sul Tkatchev, ha incantato con lo Shapo mezzo e ha perfettamente stoppato l’uscita in doppio avanti. La Fata ha così difeso il titolo che aveva conquistato dodici mesi fa ad Antalya, salendo sul podio continentale di specialità per la quarta volta in carriera considerando anche il bronzo del 2019 e l’argento del 2022.

Alice D’Amato è stata premiata con lo schiacciante punteggio di 14.600 (6.3 il D Score, 8.300 per l’esecuzione), facendo suonare con pieno merito l’Inno di Mameli dopo che due giorni fa aveva agguantato l’argento nel concorso generale individuale. La poliziotta ha cercato di lasciarsi alle spalle le lacrime per l’infortunio occorso alla gemella Asia durante le qualifiche di giovedì sera e ha ribadito di essere la più forte del Vecchio Continente sulle parallele asimmetriche, con il sogno di essere in lizza anche per un alloro alle Olimpiadi di Parigi 2024.

L’Italia ha festeggiato una grandiosa doppietta grazie a Elisa Iorio. L’emiliana si è infatti messa al collo l’argento con il riscontro di 14.366 (6.3 la nota di partenza, 8.066 di pannello E). Ottimi gli Shapo e l’Eyova, bello il doppio raccolto avanti in chiusura, soltanto una piccola imprecisione sul giro in cubitale. Si tratta della prima medaglia individuale europea per la 21enne, che si è lasciata alle spalle diversi problemi fisici.

Per la prima volta nella storia l’Italia piazza due atlete sul podio alle parallele asimmetriche, arriva addirittura la seconda doppietta di questa rassegna dopo quella confezionata da Manila Esposito e Alice D’Amato nell’all-around. Nettamente staccata la britannica Georgia-Mae Fenton (bronzo con 13.900, 5.8), che ha preceduto di misura la tedesca Helen Kevric (13.866) e la portoghese Filipa Martins (13.700). Si attendeva una grande sfida tra le italiane e la britannica Rebecca Downie, ma la già due volte Campionessa d’Europa è caduta e ha chiuso al settimo posto (13.633, elevatissimo 6.6 di D Score).