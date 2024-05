L’Italia vince il medagliere degli Europei di ginnastica artistica! Epopea totale delle Fate dorate

L’Italia ha vinto il medagliere degli Europei 2024 di ginnastica artistica femminile. La nostra Nazionale ha conquistato la certezza matematica del primato con addirittura una giornata di anticipo, facendo festa alla Fiera di Rimini dall’alto di quattro ori e sette allori complessivi.

Manila Esposito si è presa la copertina trionfando nel concorso generale individuale, alla trave e al corpo libero. Alice D’Amato si è confermata sul trono delle parallele asimmetriche e si è messa al collo l’argento nell’all-around. Elisa Iorio ha conquistato l’argento sugli staggi, mentre Angela Andreoli si è tinta di bronzo al quadrato.

Uno show di rara bellezza firmato dalle Fate, che hanno concesso soltanto un oro alle avversarie: quello della francese Coline Devillard al volteggio, specialità in cui non erano presenti le azzurre. Le ragazze del DT Enrico Casella andranno ora a caccia del bersaglio grosso: il titolo nella gara a squadre, che andrà in scena domenica pomeriggio.

MEDAGLIERE EUROPEI GINNASTICA ARTISTICA FEMMINILE (SENIORES)