Snowboard, vince sempre l’Italia! Primo successo in carriera per Jasmin Coratti nel PGS di Carezza!

Vince sempre l’Italia! Cinque vittorie su cinque giornate di gara per la fantastica squadra azzurra. Nel gigante parallelo di Carezza, valevole per la Coppa del Mondo di snowboard alpino, ad imporsi è una straordinaria Jasmin Coratti che si impone per la prima volta in carriera nel circuito maggiore. Si tratta del terzo podio in Coppa del Mondo dopo un percorso fantastico, a partire dal terzo posto nelle qualificazioni.

Caffont inizia molto bene il suo percorso agli ottavi di finale superando la concorrenza della canadese Aurelie Moisan con una bella rimonta: indietro di 10 centesimi al primo intermedio, la classe 1999 dell’Esercito ha messo il turbo nella fase centrale fino a costringere la sua avversaria a sbagliare. Ottimo anche l’avvio per Coratti che supera la cinese Gong Naiying con una prova molto costante in cui è rimasta sempre davanti e ha chiuso con un vantaggio di 48 centesimi.

Purtroppo la corsa di Elisa Caffont si interrompe in maniera beffarda ai quarti di finale: la 25enne nativa di Belluno ha qualche difficoltà all’ingresso del muro, recupera il distacco e va davanti, ma si sbilancia e finisce per sdraiarsi nella parte finale, lasciando strada quindi verso la semifinale alla svizzera Julie Zogg. Prodigiosa invece la gara di Jasmin Coratti per prendersi la qualificazione in semifinale: era indietro di mezza porta rispetto alla tedesca Ramona Theresia Hofmeister, ma con una seconda parte da fuoriclasse l’ha preceduta al traguardo di 38 centesimi.

Coratti si ripete ancora in semifinale con un’altra magnifica rimonta, stavolta sulla svizzera Zogg: era in ritardo addirittura 0″49 al primo rilevamento cronometrico, ha pennellato la pista ed è arrivata con tre decimi esatti di margine prendendosi la finale contro la polacca Aleksandra Krol-Walas.

In terza posizione arriva la fenomenale giapponese Tsubaki Miki che si conferma in grande forma: in stagione finora non è mai scesa dal podio su cinque gare: battuta nella finalina Zogg. In finale invece si impone una meravigliosa Jasmine Coratti che quasi al fotofinish batte Krol-Walas dopo una gara equilibratissima, prendendosi così la prima vittoria della carriera.