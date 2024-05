LIVE Ginnastica artistica, Europei 2024 in DIRETTA: Italia per il bottino di finali, le Fate inseguono le prime medaglie

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Startlist e ordini di rotazione – Le speranze di medaglia dell’Italia – La formazione dell’Italia

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2024 di ginnastica artistica femminile. Si alza il sipario alla Fiera di Rimini, si incomincia con le qualificazioni seniores: si definiranno le qualificate alla finale a squadre e alle varie finali di specialità. Ricordiamo che si gareggia con la formula del 5-4-3: ogni formazione schiera quattro atlete per ogni attrezzo e vengono considerati soltanto i migliori tre punteggi. Al termine della giornata verranno assegnate le medaglie del concorso generale individuale.

L’Italia scenderà in pedana alle ore 18.00, impegnata nella quarta e ultima suddivisione. La nostra Nazionale punta al bersaglio grosso nel team event, ma in attesa dell’atto conclusivo di domenica pomeriggio si cercherà di salire sul podio nell’all-around con Asia D’Amato, Alice D’Amato, Manila Esposito e di agguantare il maggior numero possibile di finali di specialità, non soltanto con le tre generaliste ma anche con Angela Andreoli (trave e corpo libero) ed Elisa Iorio (parallele asimmetriche). Le Fate incominceranno la loro avventura alla trave, la sfida in ottica squadre è soprattutto con Gran Bretagna e Francia.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE delle qualificazioni seniores degli Europei 2024 di ginnastica artistica femminile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, punteggio dopo punteggio, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 10.00 e si andrà avanti fino alle ore 20.00: ci aspetta una splendida maratona da vivere tutti insieme, come da tradizione ultra decennale tipica della nostra testata quando si rinnova la magia del turno preliminare nei grandi eventi internazionali riservati alla Polvere di Magnesio. Buon divertimento a tutti.