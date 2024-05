Ginnastica artistica, Europei 2024: le qualificate alle finali di Rimini tra squadra e specialità, Italia padrona

Si è delineato il quadro delle qualificate alle Finali degli Europei 2024 di ginnastica artistica femminile. Le migliori otto squadre hanno staccato il pass per l’atto conclusivo del team event in programma domenica pomeriggio a Rimini. Le migliori otto atlete sui singoli attrezzi si sono meritate l’accesso alle finali di specialità previste sabato pomeriggio.

L’Italia ha dominato in lungo e in largo: prima con la squadra e sei atti conclusivi per attrezzo. Manila Esposito è prima alla trave e seconda al corpo libero, Alice D’Amato è prima alle parallele asimmetriche e quarta alla trave, Elisa Iorio è terza sugli staggi, Angela Andreoli è quinta al quadrato.

QUALIFICATI FINALI EUROPEI GINNASTICA ARTISTICA MASCHILE

GARA A SQUADRE

1. Italia 165.296

2. Gran Bretagna 161.430

3. Francia 159.130

4. Romania 158.798

5. Spagna 154.462

6. Paesi Bassi 153.995

7. Germania 153.697

8. Svezia 152.430

VOLTEGGIO

1. Coline Devillard (Francia) 13.983

2. Ming van Eijken (Francia) 13.833

3. Valentina Georgieva (Bulgaria) 13.816

4. Ana Barbosu (Romania) 13.633

5. Camille Rasmussen (Danimarca) 13.433

6. Karina Schoenmaier (Germania) 13.383

7. Marlene Gotthardt (Germania) 13.183

8. Sara Peter (Ungheria) 13.149

PARALLELE ASIMMETRICHE

1. Alice D’Amato (Italia) 14.633

2. Rebecca Downie (Gran Bretagna) 14.500

3. Elisa Iorio (Italia) 14.300

5. Helen Kevric (Germania) 14.066

6. Nathalie Westlund (Svezia) 13.733

7. Georgia-Mae Fenton (Gran Bretagna) 13.733

8. Filipa Martins (Portogallo) 13.700

9. Zoja Szekely (Ungheria) 13.666

Esclusa per la regola dei passaporti: l’italiana Manila Esposito, quarta con 14.066.

TRAVE

1. Manila Esposito (Italia) 14.200

2. Sabrina Maneca-Voinea (Romania) 14.100

3. Marine Boyer (Francia) 13.800

4. Alice D’Amato (Italia) 13.766

6. Lilia Cosman (Romania) 13.266

8. Ana Perez (Spagna) 13.166

9. Alba Petisco (Spagna) 13.133

10. Polina Diachenko (Ucraina) 13.000

Escluse per la regola dei passaporti: le italiane Angela Andreoli (quinta con 13.700) e Asia D’Amato (settima con 13.233).

CORPO LIBERO

1. Sabrina Maneca-Voinea (Romania) 13.700

2. Manila Esposito (Italia) 13.600

3. Alice Kinsella (Gran Bretagna) 13.466

4. Morgane Osyssek-Reimer (Francia) 13.400

5. Angela Andreoli (Italia) 13.400

6. Abigail Martin (Gran Bretagna) 13.233

7. Alba Petisco (Spagna) 13.166

9. Ming van Eijken (Francia) 13.033

Esclusa per la regola dei passaporti: la britannica Ruby Evans, ottava con 13.100.