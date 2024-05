Ginnastica artistica, l’Italia rifila 4 punti alle inglesi agli Europei: a caccia dell’oro a squadre. Ma l’infortunio di Asia D’Amato…

L’Italia ha concluso al primo posto le qualificazioni degli Europei 2024 di ginnastica artistica femminile. La nostra Nazionale svetta con il punteggio di 165.296 davanti al pubblico della Fiera di Rimini, distanziando sensibilmente la Gran Bretagna (161.430), la Francia (159.130) e la Romania (158.798). Le Fate hanno confermato il pronostico della vigilia e hanno dimostrato di avere un tasso tecnico superiore rispetto a una concorrenza spuntata: le transalpine sono prive della stella Melanie De Jesus Dos Santos, le britanniche devono fare a meno delle gemelle Jessica e Jennifer Gadirova e di Ondine Achampong. Le ragazze del DT Enrico Casella puntano senza mezzi termini al titolo continentale, che verrà assegnato domenica pomeriggio nella finale tra le migliori otto compagini.

All’atto conclusivo, però, l’Italia dovrà fare verosimilmente a meno di Asia D’Amato. La genovese, reduce da due infortuni molto seri, si è toccata il ginocchio sinistro dopo aver eseguito un elemento acrobatico al corpo libero e ha terminato l’esercizio prima della sua naturale conclusione, abbandonando la pedana e non rientrando più in gara dopo la seconda rotazione. Il suo posto è stato preso da Elisa Iorio al volteggio e da Angela Andreoli alle parallele asimmetriche. Si andrà comunque a caccia del terzo trionfo dopo quelli del 2005 e del 2022, visto che sembra esserci del margine nei confronti delle più immediate inseguitrici (anche se la formula spietata del 5-3-3 che non prevede scarti potrebbe rimescolare le carte in tavola).

Manila Esposito è stata un’autentica trascinatrice e ha vinto anche il concorso generale individuale, diventando la terza azzurra a imporsi sul giro completo dopo Vanessa Ferrari nel 2007 e Asia D’Amato nel 2022. La 17enne campana ha chiuso con il totale di 55.432 (13.566 al volteggio, 14.066 alle parallele, 14.200 alla trave, 13.600 al corpo libero). Leggendaria doppietta con Alice D’Amato, che ha pagato qualche imprecisione al corpo libero (12.466) riuscendo comunque a tingersi d’argento con il riscontro di 54.831 (13.966 alla tavola, 14.633 sugli staggi, 13.766 sui 10 cm). Perentoria staffilata di Elisa Iorio sugli staggi (14.300), Angela Andreoli è stata bravissima a chiudere al terzo posto nell’all-around ma non porta a casa il bronzo a causa della regola dei passaporti (da annotare il 13.700 sui 10 cm e il 13.400 al quadrato).