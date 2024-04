Ginnastica artistica, la formazione dell’Italia per la qualificazione agli Europei: svelati i quartetti delle Fate

Il DT Enrico Casella ha svelato la formazione con cui l’Italia affronterà le qualificazioni degli Europei 2024 di ginnastica artistica femminile, che andranno in scena giovedì 2 maggio a Rimini. La nostra Nazionale si presenterà in terra romagnola per andare a caccia del titolo a squadre, si incomincerà con il turno preliminare che promuoverà le migliori otto compagini alla finale di domenica pomeriggio e che determinerà anche le atlete ammesse agli atti conclusivi sui singoli attrezzi.

L’Italia scenderà in pedana alle ore 18.00 di giovedì 2 maggio, impegnata nella quarta e ultima suddivisione. Le Fate incominceranno la propria avventura alla trave con Asia D’Amato, Alice D’Amato, Manila Esposito e Angela Andreoli. Le gemelle liguri e la campana saranno impegnate successivamente su tutti gli attrezzi e con lo stesso ordine di salita all’attrezzo, per andare a caccia delle medaglie nel concorso generale individuale oltre che dalla qualificazione alle finali di specialità.

La bresciane sarà invece impegnata a trave, corpo libero e volteggio, mentre alle parallele asimmetriche sarà sostituita dalla specialista Elisa Iorio, desiderosa di rientrare tra le migliori otti. La formula è quella del 5-4-3: ogni Nazionale schiera cinque atlete, su ogni attrezzo ne saliranno quattro, verranno presi in considerazione soltanto i tre migliori punteggi.

FORMAZIONE ITALIA QUALIFICAZIONI EUROPEI GINNASTICA ARTISTICA

TRAVE: Asia D’Amato, Alice D’Amato, Manila Esposito, Angela Andreoli

CORPO LIBERO: Asia D’Amato, Alice D’Amato, Manila Esposito, Angela Andreoli

VOLTEGGIO: Asia D’Amato, Alice D’Amato, Manila Esposito, Angela Andreoli

PARALLELE ASIMMETRICHE: Asia D’Amato, Alice D’Amato, Manila Esposito, Elisa Iorio