Ginnastica artistica, perché Angela Andreoli è arrivata terza agli Europei ma non ha vinto il bronzo? Regolamento contro il merito

Concludere una gara al terzo posto, ma non poter salire sul podio e conquistare la medaglia di bronzo. Una vera e propria ingiustizia, un autentico controsenso, un paradosso che non dovrebbe avere nulla a che fare con l’universo dello sport e che fa a pugni con il basilare concetto di meritocrazia. Oggi è successo ad Angela Andreoli, terza classificata nel concorso generale individuale degli Europei 2024 di ginnastica artistica, ma tornata a casa senza un alloro al collo.

L’azzurra ha terminato il giro completo con il punteggio di 53.766 (13.633 al volteggio, 13.033 alle parallele asimmetriche, 13.700 alla trave, 13.400 al corpo libero) alle spalle di Manila Esposito (55.432) e Alice D’Amato (54.831), ma l’Italia non ha potuto festeggiare quella che sarebbe stata una leggendaria tripletta. Soltanto doppietta per il Bel Paese con la campana e la genovese, mentre sul terzo gradino del podio è salita la britannica Alice Kinsella, quarta in classifica con 53.599 ma promossa per un regolamento ormai anacronistico.

Parliamo della regola dei passaporti, introdotta in un passato ormai lontano per evitare i domini dell’Unione Sovietica e mai più tolta: massimo due atlete dello stesso Paese possono salire sul podio. Esposito Campionessa d’Europa, Alice D’Amato seconda ed ecco che Angela Andreoli ha dovuto cedere un bronzo conquistato sul campo a un’atleta che ha fatto peggio di lei e che sportivamente non meritava questa gioia. Oggettivamente è qualcosa che va rivisto, perché dovrebbero essere premiati sempre i migliori, indipendentemente dalla bandiera e senza limiti geografici.