Cos’è successo ad Asia D’Amato agli Europei di ginnastica artistica? Cosa si è fatta ed entità infortunio

Asia D’Amato si è infortunata durante le qualificazioni degli Europei 2024 di ginnastica artistica. La genovese si è toccata il ginocchio sinistro dopo aver eseguito un elemento acrobatico al corpo libero e ha deciso di chiudere in anticipo l’esercizio, abbandonando la pedana. L’allenatore Marco Campodonico l’ha aiutata a scendere dal podio gara e l’azzurra si è ritirata dall’evento, lasciando la Fiera di Rimini e venendo trasportata in ospedale.

Era la seconda rotazione del turno preliminare, che tra l’altro assegnava anche le medaglie nel concorso generale individuale (vinto proprio dall’azzurra due anni fa a Monaco). La 21enne aveva aperto la propria prova con 13.233 alla trave, mentre al quadrato il tabellone ha recitato 12.066 (ma naturalmente non ha portato a termine l’esercizio, motivo che spiega il punteggio basso per i suoi standard). La nostra portacolori si sottoporrà a tutti gli accertamenti del caso, l’auspicio è che non si tratti di qualcosa di serio.

Asia D’Amato è reduce da due infortuni bruttissimi: nel 2022 si fece male alla caviglia durante la finale al volteggio degli Europei, nel 2023 si ruppe il legamento crociato anteriore e il menisco sempre alla tavola in occasione di una tappa di Coppa del Mondo. In entrambi i casi aveva dovuto rinunciare ai Mondiali in autunno. La speranza è che il problema odierno non la costringa a dire addio alle Olimpiadi di Parigi 2024: la sua caratura agonistica e il suo tasso tecnico su tutti gli attrezzi sarebbero fondamentali per cullare sogni di gloria ai Giochi.