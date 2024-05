Ginnastica artistica, l’Italia fa bottino pieno di finali agli Europei: Esposito e Alice D’Amato in testa!

L’Italia ha ottenuto uno splendido bottino pieno di qualificazioni alle finali di specialità degli Europei 2024 di ginnastica artistica femminile. Alice D’Amato ha chiuso al comando alle parallele asimmetriche con il punteggio di 14.633 (6.4 il D Score), precedendo la titanica britannica Rebecca Downie (14.500, 6.4) e una brillante Elisa Iorio (terza con 14.300, 6.3 la nota di partenza).

Alla trave, invece, Manila Esposito svetta con un perentorio 14.200 (6.0 il D Score), precedendo di un decimo la quotatissima Sabrina Maneca-Voinea, che vanta un coefficiente di difficoltà enorme (6.5) ma che ha peccato in termini esecutivi (7.6). Alice D’Amato promossa con il quarto accredito (13.766, 5.8) alle spalle della francese Marine Boyer (13.800).

Al corpo libero, infine, l’eleganza di Manila Esposito è stata premiato con un totale di 13.600 (5.7) e così la 17enne è seconda alle spalle di Maneca-Voinea (13.700, 5.8). Alle spalle della fresca Campionessa d’Europa all-around si sono piazzate la britannica Alice Kinsella (13.466) e la francese Morgane Osyssek-Reimer (13.400), avanza anche Angela Andreoli (quinta con 13.400, 5.9).

Nessuna italiana ha eseguito i due salti al volteggio, specialità in cui svettano le francesi Coline Devillard (13.983) e Ming van Eijken (13.833) davanti alla bulgara Valentina Georgieva (13.816). Gli atti conclusivi per ogni attrezzo andranno in scena sabato pomeriggio.