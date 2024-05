Ginnastica artistica, Manila Esposito terza Reginetta del Vecchio Continente. Come Ferrari e D’Amato: nel mito

Manila Esposito è diventata la terza italiana di sempre a laurearsi Campionessa d’Europa nel concorso generale individuale, ovvero la gara che premia la ginnasta più completa sui quattro attrezzi. La 17enne campana si è imposta di fronte al pubblico della Fiera di Rimini, trionfando con il rilevante punteggio di 55.432 davanti alle connazionali Alice D’Amato e Angela Andreoli (quest’ultimo ha dovuto cedere il bronzo alla britannica Alice Kinsella per la regola dei passaporti).

Si tratta di una vera impresa, perché laurearsi Reginetta del Vecchio Continente sul giro completo è un numero riservato a poche elette e che certifica la caratura tecnica raggiunta da un’atleta. L’azzurra era stata nona agli ultimi Mondiali nell’all-around e oggi si era presentata tra le grandi favorite della vigilia, riuscendo a fare festa con pieno merito al termine di una gara dominata in lungo e in largo, offrendo una serie di qualità tecniche e agonistiche davvero rimarchevoli.

In precedenza ci erano riuscite soltanto Vanessa Ferrari nel 2007 (tra l’altro da Campionessa del Mondo in carica) e Asia D’Amato nel 2022. Dopo aver fatto tappa a Orzinuovi (in provincia di Brescia) e Genova (ma Asia è poi sportivamente cresciuta a Brescia), il titolo viene conquistato da un’atleta campana, tesserata per la Ginnastica Civitavecchia e portacolori delle Fiamme Oro (è una poliziotta). Tra l’altro oggi è arrivata una grande doppietta tricolore con Alice D’Amato: non era mai successo in passato, nel 2022 Martina Maggio fu terza.

LA CRONACA DELLA DOPPIETTA ESPOSITO-D’AMATO NELL’ALL-AROUND

COSA E’ SUCCESSO AD ASIA D’AMATO: ENTITA’ INFORTUNIO

ITALIA AL COMANDO IN QUALIFICA: RIFILATI QUATTRO PUNTI ALLE INGLESI

BOTTINO PIENO DI FINALI DI SPECIALITA’: ESPOSITO E ASIA D’AMATO IN TESTA

TUTTE LE QUALIFICATE ALLE FINALI DI SPECIALITA’

PERCHE’ ANGELA ANDREOLI TERZA AGLI EUROPEI MA NON HA CONQUISTATO IL BRONZO?

MANILA ESPOSITO TERZA REGINETTA D’EUROPA DOPO FERRARI E D’AMATO