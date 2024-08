LIVE Ginnastica artistica, Olimpiadi Parigi in DIRETTA: iniziano le Finali di Specialità. Biles per un nuovo oro, triello al cavallo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La presentazione delle gare

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle finali di specialità di ginnastica artistica alle Olimpiadi di Parigi 2024. Si torna in pedana alla Bercy Arena dopo il giorno di riposo e si assegnano ben tre titoli: corpo libero e cavallo con maniglie per gli uomini, volteggio per le donne.

Simone Biles si appresta a regalare un nuovo grande spettacolo: dopo aver conquistato il titolo nel concorso generale individuale, la fuoriclasse individuale insegue l’affermazione anche alla tavola per rimpinguare il proprio bottino di ori. L’americana partirà con i favori del pronostico, ma attenzione alla brasiliana Rebeca Andrade.

Al cavallo con maniglie ci sarà da divertirsi con tre atleti praticamente sullo stesso livello: l’irlandese Rhys McClenaghan (Campione del Mondo in carica), lo statunitense Stephen Nedoroscik (Campione del Mondo 2021) e il britannico Max Whitlock (Campione Olimpico a Rio 2016 e a Tokyo 2020, nonché tre volte Campione del Mondo). Grande incertezza al corpo libero.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE delle finali di specialità di ginnastica artistica alle Olimpiadi di Parigi 2024: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, punteggio dopo punteggio, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 15.30 e si andrà avanti fino alle ore 17.45 circa. Buon divertimento a tutti.