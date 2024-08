LIVE Ginnastica artistica, Olimpiadi Parigi in DIRETTA: Alice D’Amato sogna l’impresa alle parallele

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle finali di specialità di ginnastica artistica alle Olimpiadi di Parigi 2024. Si torna in pedana alla Bercy Arena per il penultimo giorno di competizioni e si assegnano ben tre titoli: anelli e volteggio per gli uomini, parallele asimmetriche per le donne.

L’Italia si stringe attorno ad Alice D’Amato, che sugli staggi inseguirà la grande impresa dopo essersi messa al collo la medaglia d’argento nella gara a squadre e avere sfiorato il bronzo nel concorso generale individuale. La Campionessa d’Europa se la può giocare con la belga Nina Derwael, la statunitense Sunisa Lee e la britannica Rebecca Downie alle spalle dell’algerina Kaylia Nemour e della cinese Qiyuan Qiu.

Agli anelli dovrebbe andare in scena il duello tra i cinesi Jingyuan Zou e Yang Liu, ma il greco Eleftherios Petrounias e il turco Adem Asil proveranno a inserirsi nella mischa. Al volteggio regna l’equilibrio totale, visto che tutti i qualificati sono racchiusi in due decimi e dunque tutto potrebbe succedere.

Si inizia alle ore 15.00 e si andrà avanti fino alle ore 17.15 circa.