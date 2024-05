LIVE Fognini-Van de Zandschulp, Roland Garros 2024 in DIRETTA: il ligure può farcela

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA DIRETTA LIVE DI SINNER-EUBANKS DALLE 11.00

LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-SAVILLE DALLE 11.00

LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-FILS (2° MATCH DALLE 11.00)

LA DIRETTA LIVE BELLUCCI-TIAFOE (3° MATCH DALLE 11.00)

LA DIRETTA LIVE DI NADAL-ZVEREV (3° MATCH DALLE 12.00)

LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-GALAN (4° MATCH DALLE 11.00)

Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE del match valido per il primo turno del Roland Garros 202 tra Fabio Fognini e Botic Van de Zandschulp. Debutto stagionale in uno Slam per il veterano ligure, che aveva saltato la trasferta in Australia. Prima partita non impossibile per l’azzurro, che trova di fronte l’olandese in parabola discendente e potrebbe esaltarsi nella sua probabile ultima trasferta parigina.

Fabio Fognini, risalito al n.91 del ranking ATP, si appresta a debuttare in uno dei tornei che, per sua stessa ammissione, preferisce in tutta la stagione. Il neo trentasettenne viene dall’eliminazione agli ottavi di finale del Challenge di Torino per mano del connazionale Matteo Arnaldi, che si è imposto piuttosto agilmente in due set (6-3 6-4). Anche al Foro Italico per l’azzurro lo stop era arrivato alla seconda partita giocata, infatti dopo la vittoria contro il britannico Evans aveva stoppato la sua corsa l’americano Taylor Fritz. Una stagione travagliata per l’italiano, che spesso è andato a caccia di punti nei tornei Challenge, con la settimana migliore che è stata sulla terra rossa di Marrakech, dove si è spinto fino agli ottavi partendo dalle qualificazioni.

Botic Van de Zandschulp non è più il tennista di un paio di stagioni fa, e soprattutto sulla terra rossa il suo gioco ne risente. L’olandese è sceso al n.100 della classifica mondiale, ed è in crisi di risultati da parecchio tempo a questa parte. L’ultima partita giovata risale al primo turno del Challenge di Bordeaux, dove si è arreso 6-1 al terzo set al francese Arthur Fils. Il neerlandese non vince due partite di fila in tabellone dal Masters 1000 di Bercy dello scorso anno, e quest’anno spesso è incappato in passi falsi anche poco pronosticabili. C’è un solo precedente tra Fognini e Van de Zandschulp, giocato proprio su questi campi due anni fa. L’azzurro si ritirò dopo aver perso i primi due set, ma appunto era il periodo di massimo splendore per il classe 1995. In palio un posto al secondo turno contro il vincente di Cachin-Paul.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Fognini-Van de Zandschulp, incontro valido per il primo turno del Roland Garros 2023. La sfida tra il ligure e l’olandese sarà la terza di giornata a partire dalle 11.00 sul Campo 13. Il programma sarà aperto dall’incontro femminile tra la padrona di casa Oceane Dodin e l’americana Kayla Day, seguita dal primo turno maschile che vedrà contrapposti Cameron Norrie e Pavel Kotov. Buon divertimento e buon tennis a tutti!