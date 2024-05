LIVE Paolini-Saville, Roland Garros 2024 in DIRETTA: esordio da non sottovalutare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di primo turno del Roland Garros 2024 tra Jasmine Paolini e l’australiana Daria Saville. Secondo confronto diretto tra le due con l’oceanica che nel 2023 si impose in due parziali sulla terra battuta di Amburgo. La vincente della sfida troverà al secondo turno una tra la francese Oceane Dodin e l’americana Kayla Day.

Paolini, ventottenne di Castelnuovo di Garfagnana, si presenta a questo appuntamento dopo aver ceduto a sorpresa all’egiziana Sherif all’esordio in quel di Roma ad una settimana dagli ottavi raccolti nel WTA 1000 di Madrid. Vincitrice del torneo di Dubai, suo primo 1000 in carriera, l’azzurra ha poi raggiunto gli ottavi di finale ad Indian Wells, prima di tuffarsi nella stagione sulla terra rossa europea dove ha già colto i quarti di finale in quel di Stoccarda.

Dal canto suo Saville, trentenne moscovita naturalizzata australiana, arriva nella capitale transalpina senza aver raccolto risultati significativi in stagione. Ragazza talentuosa ma spesso alle prese con gravi infortuni, sta cercando con caparbietà e difficoltà di ritornare ai suoi massimi livelli che la portarono a toccare il best ranking da numero 20 WTA nel 2017.

Il match di primo turno del Roland Garros 2024 tra Jasmine Paolini e l’australiana Daria Saville sarà il primo dalle 11.00 sul Court 7. Sarà possibile seguire l’evento in diretta TV su Eurosport, ed in streaming su Eurosport.it, Discovery e DAZN. OA Sport vi offrirà la Diretta Live testuale punto a punto dell’incontro. Buon diverimento e buon tennis a tutti!