Ranking ATP degli italiani a fine stagione: Sinner n.1 del mondo, nove azzurri in top-100

Jannik Sinner ha concluso la stagione da numero 1 del mondo, mandando in archivio un’annata agonistica condita da tantissimi trionfi: due Slam (Australian Open e US Open), le ATP Finals da imbattuto, tre Masters 1000 (Miami, Cincinnati, Shanghai), due tornei ATP 500 (Rotterdam e Halle) e la Coppa Davis. Una vera e propria apoteosi per il fuoriclasse altoatesino, che guarda tutti dall’alto in basso nella classifica internazionale con ben 11.830 punti all’attivo e ben 3.915 lunghezze di margine nei confronti del tedesco Alexander Zverev.

Il 23enne potrà ora godersi qualche giorno di riposo e poi iniziare la preparazione in vista del 2025, che inizierà subito in maniera intensa: dal 12 al 26 gennaio sarà infatti impegnato sul cemento di Melbourne per provare a difendere il titolo agli Australian Open. Se Jannik Sinner rappresenta la punta di diamante, è tutto il movimento tricolore ad essersi reso protagonista di dodici mesi davvero da favola, come testimoniano i nove italiani presenti nella top-10 del ranking ATP.

Lorenzo Musetti occupa la 17ma posizione con 2.600 punti all’attivo, dopo aver conquistato la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024, aver raggiunto la semifinale a Wimbledon e l’atto conclusivo al Queen’s. Flavio Cobolli conclude la stagione da numero 32 del circuito con 1.472 punti, riuscendo così a precedere Matteo Berrettini (34mo, 1.380 punti), in risalita dopo i problemi fisici e capace di regalare magia durante le Finals della Coppa Davis.

Poco più indietro si trovano Luciano Darderi (44mo con 1.198 punti) e Lorenzo Sonego (53mo con 1.026 punti). Fabio Fognini e Luca Nardi sono riusciti a mantenere la top-100 con un buon finale di stagione, chiudendo rispettivamente al 91mo e al 92mo posto con 637 punti (ma potrebbero perdere una posizione se l’argentino Camilo Ugo Carabelli dovesse vincere la finale del Challenger di Temuco contro il libanese Habib).

Francesco Passaro ha mancato l’assalto alla centesima posizione perdendo la finale del Challenger di Maia contro il bosniaco Dumir Dzumhur e ha così chiuso in 108ma posizione, preceduto da Mattia Bellucci (103mo). Di seguito il ranking ATP degli italiani al termine della stagione 2024 (limitandoci alla top-200).

RANKING ATP ITALIANI A FINE STAGIONE (TOP-200)

1. Jannik Sinner 11.830

17. Lorenzo Musetti 2.600

32. Flavio Cobolli 1.472

34. Matteo Berrettini 1.380

37. Matteo Arnaldi 1.345

44. Luciano Darderi 1.198

53. Lorenzo Sonego 1.026

91. Fabio Fognini 637 (può perdere una posizione se Carabelli vince il Challenger di Temuco)

92. Luca Nardi 637 (può perdere una posizione se Carabelli vince il Challenger di Temuco)

103. Mattia Bellucci 605

108. Francesco Passaro 570

142. Matteo Gigante 424

167. Stefano Napolitano 349