Tennis, i tornei vinti dall’Italia nel 2024: Sinner e Berrettini fanno la voce grossa, sfilza di Challenger

L’Italia ha vinto venticinque tornei tennistici a livello professionistico nel 2024: tredici sul circuito maggiore (ATP) e dodici nel circuito dei Challenger. Jannik Sinner ha fatto la voce grossa, alzando al cielo il trofeo in ben otto occasioni: due volte negli Slam (Australian Open e US Open), alle ATP Finals, in tre circostanze nei Masters 1000 (Miami, Cincinnati, Shanghai) e in due ATP 500 (Rotterdam e Halle). Una sfilza di risultati da urlo valsi il numero 1 del mondo.

Matteo Berrettini ha fatto festa negli ATP 250 di Kitzbuehel, Gstaad e Marrakech.: tre affermazioni importanti che hanno permesso al tennista romano di risalire la china e di chiudere la stagione al 34mo posto del ranking ATP. Sul circuito maggiore, oltre ai due grandi mattatori della Coppa Davis, hanno saputo imporsi anche Luciano Darderi (ATP 250 di Cordoba) e Lorenzo Sonego (ATP 250 di Winston-Salem), che terminano rispettivamente in 44ma e 53ma piazza.

Lorenzo Musetti è numero 17 del mondo grazie soprattutto alla semifinale di Wimbledon e alla finale del Queen’s, ma quest’anno non è riuscito a vincere tornei. Nei Challenger, invece, vanno registrate le doppiette di Francesco Passaro (Torino e Genova), Stefano Napolitano (Bangalore e Madrid), Luca Nardi (Napoli e Rovereto) e Matteo Gigante (Nonthaburi e Tenerife), un sigillo a testa per Darderi (Perugia), Fabio Fognini (Montemar), Federico Arnaboldi (Verona) e Gianluca Mager (Punta del Este).

TORNEI VINTI DAGLI ITALIANI NEL 2024

SLAM

Australian Open: Jannik Sinner

US Open: Jannik Sinner

ATP FINALS

Torino: Jannik Sinner

MASTERS 1000

Miami: Jannik Sinner

Cincinnati: Jannik Sinner

Shanghai: Jannik Sinner

ATP 500

Rotterdam: Jannik Sinner

Halle: Jannik Sinner

ATP 250

Kitzbuehel: Matteo Berrettini

Gstaad: Matteo Berrettini

Marrakech: Matteo Berrettini

Cordoba: Luciano Darderi

Winston-Salem: Lorenzo Sonego

CHALLENGER

Torino: Francesco Passaro

Genova: Francesco Passaro

Bangalore: Stefano Napolitano

Madrid: Stefano Napolitano

Napoli: Luca Nardi

Rovereto: Luca Nardi

Nonthaburi: Matteo Gigante

Tenerife: Matteo Gigante

Perugia: Luciano Darderi

Montemar: Fabio Fognini

Verona: Federico Arnaboldi

Punta del Este: Gianluca Mager