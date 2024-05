LIVE Sinner-Eubanks, Roland Garros 2024 in DIRETTA: in mattinata il ritorno più atteso

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di primo turno del Roland Garros tra Jannik Sinner e l’americano Christopher Eubanks. Secondo confronto diretto tra i due, con l’azzurro che nel 2022 si impose per 3-0 nel terzo turno degli US Open. Il vincente dell’incontro troverà al secondo turno il veterano francese Richard Gasquet, vittorioso ieri a sorpresa sul croato Borna Coric.

Sinner, ventitreenne di San Candido, arriva a questo appuntamento dopo aver disputato metà della stagione sul rosso. Semifinalista a Montecarlo contro il greco Stefanos Tsitsipas nel suo esordio su terra battuta nell’anno in cui ha trionfato dapprima agli Australian Open, poi a Rotterdam e Miami, il numero uno azzurro ha dovuto fare i conti con il solito problema all’anca, evidenziato sin dall’ultima sfida nel Principato. Ritiratosi prima dei quarti di finale di Madrid, l’altoatesino ha dovuto alzare bandiera bianca in occasione del Masters 1000 di Roma per poi presentarsi allo Slam parigino.

Dal canto suo Eubanks, ventottenne di Atlanta, arriva nella capitale transalpina senza aver portato in dote alcun successo sul mattone tritato europeo. Sconfitto al primo turno di Madrid, Cagliari (Challenger), Roma e Ginevra, lo statunitense è in netta difficoltà su questa superficie. Dall’elegante rovescio ad una mano, non disdice il serve and volley, ma la potenza e lo spin dei suoi colpi poco si addicono al rosso.

Il match di primo turno del Roland Garros tra Jannik Sinner e l’americano Christopher Eubanks sarà il primo dalle 11.00 sul Court Suzanne-Lenglen. Non perdetevi neanche uno scambio con la nostra Diretta Live testuale, vi aspettiamo!