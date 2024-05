LIVE Musetti-Galan, Roland Garros 2024 in DIRETTA: in campo nel tardo pomeriggio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA DIRETTA LIVE DI SINNER-EUBANKS DALLE 11.00

LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-SAVILLE DALLE 11.00

LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-FILS (2° MATCH DALLE 11.00)

LA DIRETTA LIVE BELLUCCI-TIAFOE (3° MATCH DALLE 11.00)

LA DIRETTA LIVE DI FOGNINI-VAN DE ZANDSCHULP (3° MATCH DALLE 11.00)

LA DIRETTA LIVE DI NADAL-ZVEREV (3° MATCH DALLE 12.00)

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di primo turno del Roland Garros tra Lorenzo Musetti e Daniel Elahi Galan.

Musetti non sta vivendo sicuramente il miglior momento della carriera: neanche sulla terra battuta il rendimento è tornato ad essere buono. Le migliori cose sono arrivate nei due Challenger 175 in Italia tra Cagliari e Torino, laddove ha raggiunto la finale, ma da contraltare fanno la sconfitta al primo turno a Estoril, gli ottavi a Montecarlo e l’uscita prematura a Madrid e Roma. A Parigi lo scorso anno arrivò agli ottavi per fermarsi contro Alcaraz: il percorso non si preannuncia essere semplice.

L’avversario di primo turno, Galan, presenta infatti delle insidie. Il colombiano ha raggiunto la semifinale a Cagliari, dove è stato sconfitto proprio da Musetti, mentre a Lione ha superato le qualificazioni per uscire al primo turno. Un avversario non banale, ma sicuramente affrontabile per l’azzurro che deve cercare di salire al secondo turno per accumulare fiducia.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match di primo turno del Roland Garros tra Lorenzo Musetti e Daniel Elahi Galan. L’azzurro scenderà in campo come quarto incontro dalle 11.00 dopo un maschile e due femminili sul Campo 12. Buon divertimento.