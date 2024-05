LIVE Nadal-Zverev, Roland Garros 2024 in DIRETTA: è un primo turno o una semifinale?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match Rafael Nadal-Alexander Zverev, valevole per il primo turno del Roland Garros 2024. La sfida più attesa del primo turno dello Slam parigino.

Un colpo di scena davvero clamoroso. Da una parte probabilmente il giocatore più in forma del momento e dall’altra il re indiscusso del Roland Garros al suo ultimo ballo. Sembra quasi un cerchio che si chiude per Zverev, che due anni fa proprio contro Nadal si procurò un terribile infortunio alla caviglia nella semifinale del Roland Garros.

Al momento del sorteggio sicuramente entrambi i giocatori non saranno stati contenti, visto che uno dei due dovrà già dire addio a Parigi al primo turno. Qualsiasi sia l’esito dell’incontro sarà un vero colpo di scena, con il torneo che perderà già uno dei protagonisti più attesi.

OA Sport vi offre la Diretta Live del match Rafael Nadal-Alexander Zverev, valevole per il primo turno del Roland Garros 2024: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. La sfida è in programma come terzo match dalle ore 12.00. In precedenza Vickery-Jabeur e Swiatek-Jeanjean. Buon divertimento!