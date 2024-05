LIVE Bellucci-Tiafoe, Roland Garros 2024 in DIRETTA: l’aspirante Sinner sogna l’impresa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di primo turno del singolare maschile del Roland Garros: a Parigi si sfidano Mattia Bellucci e Frances Tiafoe.

Sul “rosso” transalpino, nella seconda prova dei tornei del Grande Slam, l’azzurro – da qualificato – cercherà di fronteggiare la testa di serie numero 25 del torneo, in un match che sulla carta lo vede partire come sfavorito, ma che se ben interpretato potrebbe regalare soddisfazione all’italiano classe 2001.

Si gioca 3 su 5, in una rivalità tutta da vivere, anche perché non ci sono precedenti fra Bellucci e il suo rivale. Chi vincerà otterrà il pass per il secondo turno, con in dote un match contro il vincente del duello fra Shapovalov e van Assche

Il primo turno del match di singolare maschile fra Mattia Bellucci e Frances Tiafoe sarà il terzo incontro sul campo 6 del complesso tennistico parigino, in programma potenzialmente intorno alle 14.30. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto per punto del match. Buon divertimento e buon tennis a tutti!