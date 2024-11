Ranking ATP: Italia con 9 top100 e 6 top50! Sinner n.1 con vantaggio biblico

Dopo la conclusione delle Finali di Coppa Davis, che comunque non assegnano punti, è stato rilasciato il ranking ATP aggiornato, ed i cambiamenti sono tutti dovuti ai Challenger: in virtù di ciò non ci sono movimenti in top 10.

Il numero 1 del mondo resta Jannik Sinner, con un vantaggio abissale sul più immediato inseguitore: sono 3915 i punti di margine sul tedesco Alexander Zverev, secondo. In casa Italia il numero 2 è Lorenzo Musetti, che si attesta al numero 17, mentre alle sue spalle è stabile Flavio Cobolli, 32°, appena davanti a Matteo Berrettini, 35°.

Invariati i piazzamenti, inoltre, sia di Matteo Arnaldi, 37°, che di Luciano Darderi, 44°, così come di Lorenzo Sonego, 53°. Restano nove i tennisti italiani tra i primi 100: alle spalle dei primi 7, già citati, ci sono Fabio Fognini, il quale perde 6 posizioni ed è 90°, e Luca Nardi, che ne guadagna 19 ed è 91°.

RANKING ATP

Lunedì 25 novembre 2024

1 Jannik Sinner 11830

2 Alexander Zverev 7915

3 Carlos Alcaraz 7010

4 Taylor Fritz 5100

5 Daniil Medvedev 5030

6 Casper Ruud 4255

7 Novak Djokovic 3910

8 Andrey Rublev 3760

9 Alex de Minaur 3745

10 Grigor Dimitrov 3350

ITALIANI TRA I PRIMI 200

Lunedì 25 novembre 2024

1 Jannik Sinner 11830

17 Lorenzo Musetti 2600

32 Flavio Cobolli 1472

35 Matteo Berrettini 1380

38 Matteo Arnaldi 1345

44 Luciano Darderi 1198

53 Lorenzo Sonego 1026

90 Fabio Fognini 638

91 Luca Nardi 637

102 Mattia Bellucci 605

114 Francesco Passaro 520

142 Matteo Gigante 424

168 Stefano Napolitano 349