LIVE Arnaldi-Fils, Roland Garros 2024 in DIRETTA: si gioca ad ora di pranzo, sarà bagarre

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live dell’attesissimo match di 1° turno del Roland Garros tra Matteo Arnaldi e Arthur Fils.

Un confronto diretto che è stato uno dei più belli dell’anno nel 2023, quando l’azzurro si impose in 5 set ( dopooltre 4h30′ di gioco) al 3° turno degli US Open, torneo che lo lanciò definitivamente nell’orbita del tennis mondiale. In quell’occasione del settembre passato ci fu qualità tecnica, fisica, lotta e tutto quello che un grande match potrebbe offrire. Quest’oggi, ci si aspetta molto più equilibrio di quello che c’è stato al 2° turno del Masters 1000 di Miami, quando il ligure si impose per 6-3, 6-4 dando l’impressione di averne decisamente di più.

Il toro francese sarà spinto dal pubblico del campo Simonne Mathieu, 3° stadio in ordine d’importanza di Bois de Boulogne. Crudele che il sorteggio abbia messo questi due giovani talenti così presto l’uno di fronte all’altro. I due sono infatti divisi da poche posizioni in classifica mondiale, Arnaldi è 36 mentre Fils è testa di serie n.29 dello Slam parigino. Il ligure viene dal torneo di Roma, in cui ha battuto in rimonta salvandosi a un passo dalla sconfitta Harold Mayot prima di arrendersi con tanti rimpianti al futuro finalista Nico Jarry. Se il torneo dell’azzurro è stato apostrofato come negativo (forse a sproposito) quello del francese lo è stato per certo, visto che si è arreso in due set al connazionale Muller.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live del 1° turno del Roland Garros tra Matteo Arnaldi e Arthur Fils, che si giocherà come 2° match dalle ore 11.00. Vi aspettiamo, ci sarà da divertirsi!