F1, Frederic Vasseur: “Un weekend perfetto a Monaco, ma dobbiamo continuare a spingere!”

“È stato un weekend perfetto“. In questo modo si è espresso Frederic Vasseur dopo la vittoria di Charles Leclerc a Monaco, ottavo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito cittadino più famoso del mondo il monegasco ha spezzato la maledizione o l’incantesimo e ha finalmente vinto la gara di casa, davanti ai suoi amici e ai reali del Principato, raggianti come non mai.

Per la Rossa una domenica speciale, perché due piloti sono saliti sul podio, considerando il terzo posto dello spagnolo Carlos Sainz alle spalle della McLaren dell’australiano Oscar Piastri, in una gara che dopo la bandiera rossa del primo giro si è trasformata in una lunga attesa. Con i cambi gomme già effettuati, prima del secondo via, non si poteva fare altro che gestire e tutto è andato per il meglio.

“Ho capito che avrebbe potuto vincere già dal venerdì. Aveva un feeling con la macchina incredibile ed è stato molto bravo Charles a gestire quella situazione della busta di plastica della Q1 che aveva fatto perdere dei punti di carico sulla monoposto. Una vittoria frutto del lavoro di tutto il gruppo Ferrari, ricordando anche la bella prova di Sainz, perché noi tutti continuiamo a spingere e non vogliamo di certo fermarci ora“, ha sottolineato Vasseur.

Il Team Principal della scuderia di Maranello non vuol sentire parlare di lotta per il campionato, visti i problemi della Red Bull e il sesto posto di Max Verstappen nel Principato: “Mancano 17 gare e non mi interessa guardare le classifiche. Noi dobbiamo pensare solo a dare seguito ai nostri miglioramenti e a seguire questa strada. C’è un’atmosfera positiva nel nostro Reparto Corse, tutti sono motivati e il coinvolgimento emotivo per la vittoria di Charles la dice lunga“.