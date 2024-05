Ordine d’arrivo F1, GP Monaco 2024: Leclerc vince a Montecarlo, Ferrari in trionfo! Verstappen anonimo

Oggi pomeriggio è andato in scena il GP di Monaco 2024, tappa del Mondiale F1 che si è disputata sul circuito cittadino del Principato. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto sul tracciato scenografico e glamour di Montecarlo, con l’ambizione di conquistare la vittoria, per i piazzamenti sul podio e per i posti che garantivano i punti fondamentale in ottica classifica generale.

Charles Leclerc ha vinto il GP di Monaco. Il pilota della Ferrari è scattato dalla pole-position e ha mantenuto sempre la testa della gara, guidando meravigliosamente la monoposto del Cavallino Rampante e conquistando così il primo successo stagionale. Il monegasco ha trionfato nella gara di casa per la prima volta in carriera, riuscendo ad avverare il sogno che aveva fin da bambino.

Charles Leclerc è stato bravo a conservare la prima posizione in ben due partenze. In occasione del primo giro giro, infatti, c’è stato un brutto incidente (Sergio Perez è stato tamponato da Kevin Magnussen), è stata esposta la bandiera rossa e dopo quaranta minuti si è svolto un nuovo start sulla griglia.

Carlos Sainz è stato fortunato poiché ha forato nella prima tornata dopo un contatto con Oscar Piastri per la seconda posizione, ma è riuscito a ripartire proprio grazie a quell’incidente. Lo spagnolo ha così chiuso la gara al terzo posto alle spalle della McLaren di Oscar Piastri, portando due Ferrari sul podio. Alle spalle dell’iberico si sono piazzati Lando Norris (McLaren) e George Russell (Mercedes).

Max Verstappen ha disputato una gara anonima, condizionata dalle brutte qualifiche di ieri. Il Campione del Mondo ha concluso al sesto posto al volante della Red Bull, precedendo l’altra Mercedes di Lewis Hamilton. In top-10 anche Yuki Tsunoda (RB), Alexander Albon (Williams) e Pierre Gasly (Alpine). Di seguito l’ordine d’arrivo del GP di Monaco, i risultati e la classifica della gara del Mondiale F1 andata in scena sul circuito cittadino del Principato.

RISULTATI E CLASSIFICA GP MONACO F1 2024

1 Charles LECLERC FerrariLEADER 1

2 Oscar PIASTRI McLaren+7.152 1

3 Carlos SAINZ Ferrari+7.585 1

4 Lando NORRIS McLaren+8.650 1

5 George RUSSELL Mercedes+13.309 1

6 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+13.853 2

7 Lewis HAMILTON Mercedes+14.908 2

8 Yuki TSUNODA RB1 L 1

9 Alexander ALBON Williams1 L 1

10 Pierre GASLY Alpine1 L 1

11 Fernando ALONSO Aston Martin2 L 1

12 Daniel RICCIARDO RB2 L 1

13 Valtteri BOTTAS Kick Sauber2 L 2

14 Lance STROLL Aston Martin2 L 3

15 Logan SARGEANT Williams2 L 2

16 Guanyu ZHOU Kick Sauber2 L 2

17 Esteban OCON Alpine– 1

18 Sergio PEREZ Red Bull Racing– – –

19 Nico HULKENBERG Haas F1 Team– – –

20 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team– – –