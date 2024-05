Leclerc vince a Monaco e si emoziona: “Ho pensato tanto a mio padre. Ferrari fantastica”

Lacrime negli occhi di Charles Leclerc. Il monegasco ce l’ha fatta, sfatando il tabù e aggiudicandosi l’edizione 2024 del GP di Monaco. La maledizione è stata spezzata e Leclerc ha meritato una vittoria di una gara complicata anche da seguire in tv. La sospensione de GP nel primo giro, che ha avuto per protagoniste le due Haas di Kevin Magnussen e di Nico Hulkenberg e la Red Bull di Sergio Perez, ha messo nelle condizioni Carlos Sainz di poter riprendere una gara che sembrava persa, per la foratura rimediata alla prima curva, duellando con l’australiano Oscar Piastri.

Una nuova procedura di partenza, dunque, e nei fatti tutti hanno potuto effettuare il cambio gomme, togliendosi dall’obbligo di rientrare al box. Questo ha nei fatti congelato le posizioni dopo il secondo via e Charles ha trionfato davanti all’australiano Oscar Piastri (McLaren) e all’altra Ferrari di Carlos Sainz. Sesto l’olandese Max Verstappen.

“Non so cosa dire, sono tante le emozioni. È stata una gara molto difficile, perché l’idea di partire per la terza volta dalla pole e non aver ancora vinto non è stato semplice da gestire. Una vittoria che sognavo da sempre. Ho pensato intensamente a mio padre, che ha dato per farmi essere dove sono ora. Era il nostro sogno e ora si è realizzato“, le parole commosse di Leclerc.

“Sapevo di avere del margine e la gestione delle gomme è stata ottima. Avevo una macchina fantastica e ringrazio il team per il lavoro. Un enorme ringraziamento anche a tutti quelli che mi sono stati vicino e hanno assistito a questa gara“, ha dichiarato Charles.

Ai microfoni di Sky Sport ha aggiunto: “È stato un week end che sono riuscito a vivere step by step e il momento più difficile è stato la Q1, quando quella busta di plastica si è posata sull’ala anteriore. Siamo riusciti con il lavoro a ribaltare un po’ il mio feeling con la macchina, perché all’inizio della stagione faticavo. La direzione è quella giusta“.