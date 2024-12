Charles Leclerc il più veloce nei Test di Abu Dhabi. Kimi Antonelli inizia a illuminare, Sainz debutta con Williams

Charles Leclerc ha firmato il miglior tempo nei Test F1 andati in scena sul circuito di Abu Dhabi: a due giorni di distanza dall’ultima gara della stagione, i piloti sono tornati in pista per scaldare i motori in vista della prossima stagione. L’alfiere della Ferrari si è distinto sul tracciato di Yas Marina, dove domenica si è reso protagonista di una bella rimonta fino al terzo posto. Il monegasco ha stampato 1:23.510 utilizzando le nuove gomme Pirelli (un secondo più lento rispetto a Oscar Piastri nelle prove libere 3 dell’ultimo fine settimana), precedendo di un decimo il suo ormai ex compagno di squadra Carlos Sainz (secondo a 0.125 al volante della Williams, lo spagnolo ha completato ben 146 tornate al debutto).

C’era grande attesa per l’esordio di Kimi Antonelli sulla Mercedes. Il 18enne italiano, che nel 2025 prenderà il posto di Lewis Hamilton (pronto per accasarsi alla Ferrari), ha percorso 62 giri e ha chiuso al quinto posto nella classifica dei tempi, staccato di 0.363 da Leclerc. La stoffa non si discute e il talento è decisamente promettente, tanto da far pensare che potrebbe già essere competitivo durante l’anno venturo. Il suo compagno George Russell lo ha preceduto di 84 millesimi, chiudendo in terza piazza (a 0.279 dalla vetta) appena davanti alla Kick Sauber di Nico Hulkenberg (alla sua prima uscita con questa vettura dopo aver lasciato la Haas).

La Ferrari era presente in pista anche con Arthur Leclerc (14mo tempo per il fratello minore di Charles) e Andrea Fuoco (23mo e ultimo): un totale di 275 giri per la Scuderia di Maranello, fondamentali per lo sviluppo della vettura che cercherà di vincere il prossimo Mondiale. La McLaren ha fatto la sua prima uscita dopo aver conquistato il titolo costruttori, ma non ha voluto strafare sul giro secco: Lando Norris 16mo e Oscar Piastri 19mo, ha fatto meglio Pato O’Ward (settimo a 0.712). Giornata di riposo per Max Verstappen: il quattro volte Campione del Mondo non ha guidato la Red Bull, che ha puntato su Isack Hadjar (15mo) e Yuki Tsunoda (17mo), ma dovrebbe essere Liam Lawson (oggi 13mo con la RB) il sostituto di Sergio Perez.

CLASSIFICA TEST F1 ABU DHABI

1. Charles Leclerc Ferrari 1:23.510

2. Carlos Sainz Williams 1:23.635

3. George Russell Mercedes 1:23.789

4. Nico Hulkenberg Sauber 1:23.859

5. Andrea Kimi Antonelli Mercedes 1:23.873

6. Ayumu Iwasa RB 1:24.100

7. Pato O’Ward McLaren 1:24.222

8. Jack Doohan Alpine 1:24.268

9. Paul Aron Alpine 1:24.275

10. Esteban Ocon Haas 1:24.305

11. Luke Browning Williams 1:24.375

12. Ryo Hirakawa Haas 1:24.435

13. Liam Lawson RB 1:24.440

14. Arthur Leclerc Ferrari 1:24.576

15. Isack Hadjar Red Bull 1:24.632

16. Lando Norris McLaren 1:24.678

17. Yuki Tsunoda Red Bull 1:24.689

18. Gabriel Bortoleto Sauber 1:24.738

19. Oscar Piastri McLaren 1:24.838

20. Jak Crawford Aston Martin 1:24.997

21. Felipe Drugovich Astin Martin 1:25.010

22. Frederik Vesti Mercedes 1:25.159

23. Antonio Fuoco Ferrari 1:25.238